Universiadi: l'Italia Maschile sul gradino più alto del podio

CHENGDU (CINA)-La Nazionale maschile in Cina si regalala medaglia d’Oro ai Giochi Universitari Internazionali. Gli azzurri in finale hanno superato 3-0 (25-23, 25-18, 25, 28-26) la Polonia al termine di un match durante il quale i ragazzi guidati in panchina da Vincenzo Fanizza sono stati assoluti protagonisti e bravi in tutti i fondamentali.