Ancora un probante test per le azzurre con la Serbia

FIRENZE-Prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio europeo delle azzurre del CT Davide Mazzanti. Dopo i 5 set di ieri, al Palazzo Wanny di Firenze, si è svolto il secondo ed ultimo allenamento congiunto a porte chiuse tra Italia e la Serbia di Giovanni Guidetti. Altri 4 intensi set (2-2 con i parziali di 25-18; 25-19; 20-25; 25-27) per affinare automatismi e testare la condizione fisica a pochi giorni dallo start degli Europei. Per il secondo test con Boskovic e compagne, Mazzanti parte con Orro in regia, Egonu opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Lubian al centro e Fersino libero. Dall’altra parte Guidetti schiera inizialmente Ognjenovic palleggiatrice e Boskovic in diagonale, Uzelac e Busa in banda, Stevanovic e Popovic centrali, e libero Jegdic. Formazioni poi cambiate nel corso dei set per consentire ai due tecnici ampie rotazioni. Domattina ultima seduta di allenamento a Palazzo Wanny per le azzurre e poi il rompete le righe per qualche giorno di break prima dell’esordio europeo fissato per il prossimo 15 agosto all’Arena di Verona contro la Romania.