Mondiali U 19 M: gli azzurri battono il Giappone negli ottavi

SAN JUAN (ARGENTINA)- La Nazionale under 19 maschile vince ancora e conquista l’accesso ai quarti di finale ai Campionati del Mondo di categoria in corso a San Juan in Argentina.

Questa notte gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin si sono imposti 3-0 (25-20, 25-12, 25-23) sul Giappone.

Grazie a una convincente prova di squadra l’Italia, che ha condotto per lunghi tratti in vantaggio e ha saputo tenere testa agli avversari nei momenti più equilibrati della partita, ha chiuso in poco più di un’ora il match che vale la quanta vittoria consecutiva in questa rassegna iridata.

Domani gli azzurrini torneranno in campo quando in Italia saranno le 02.00 di notte per affrontare nei quarti di finale la Corea, che negli ottavi ha battuto i padroni di casa dell’Argentina 3-2 (17-25, 25-21, 25-20, 17-25, 15-9).

Per questo ottavo di finale dei Campionati del Mondo under 19 maschile il tecnico Michele Zanin sceglie di schierare il sestetto con la diagonale Selleri-Barotto, gli schiacciatori Bristot e Magliano, i centrali Mati e Miraglia e il libero Morazzini.

Avvio del match sul filo dell’equilibrio (5-5). E’ il Giappone a trovare il primo allungo (5-7, 6-8), ma è pronta la reazione degli azzurrini che pareggiano i conti (8-8), contengono la nuova accelerazione degli avversari (9-11, 10-12), ristabiliscono la parità (13-13) e passano in vantaggio (15-13). Il time out chiamato da coach Takeuchi non interrompe il buon ritmo dell’Italia che rimane avanti (16-13) e allunga (20-16). Il Giappone non riesce a rientrare e Magliano e compagni si portano senza difficoltà sull’1-0 (25-20).

Sono ancora gli azzurrini a imporre il proprio gioco in apertura di secondo parziale (4-2). Il Giappone prova a resistere (5-5) ma è deciso il cambio di passo dell’Italia che si spinge sul +4 (11-7) ed è time out per coach Takeuchi. Lo stop non interrompe l’ottimo gioco corale dei ragazzi di coach Zanin che si spingono sul +8 (16-8) e non hanno flessioni nel rendimento (20-10). Nel finale tutto facile per l’Italia che si porta sul 2-0 (25-12).

Il buon ritmo degli azzurrini non si interrompe all’avvio della terza frazione (4-1). Il time out chiamato da coach Takeuchi rimette in marcia i suoi che ristabiliscono la parità (6-6) e tengono il passo degli azzurrini (10-8, 10-10). Per un lungo tratto si gioca sul filo dell’equilibrio (11-11, 16-16). E’ la formazione giapponese a cercare l’accelerazione e a portarsi in vantaggio (16-18). Gli azzurrini recuperano prontamente (18-18), non permettono nuovi allunghi agli avversari (20-19, 22-22) e con determinazione chiudono set e partita (25-23), conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-0 (25-20, 25-12, 25-23)

ITALIA: Bristot 13, Mati 13, Selleri 3, Magliano 12, Miraglia 6, Barotto 12; Morazzini (L), Bonisoli. Ne: Carpita, Taiwo, Fedrici, Pozzebon. All. Zanin.

GIAPPONE: O. Yosihara 5, Watanabe 6, Yamaguchi 2, Fujiyama 10, Yamashita 8, Moriuchi; Shiotsuka (L), Matsui 1, Taniguchi 1, Fujita. Ne: Takata, S. Yosihara. All. Takeuchi.

ARBITRI: Sebastian Matias Cagiao (ARG), Giani Nava Hernandez (MEX)

DURATA SET: 22’, 20’, 24’ Tot: 66'