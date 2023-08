Mondiali U 19 M: l'Italia nei quarti si arrende alla Corea

SAN JUAN (ARGENTINA) -Arriva ai quarti di finale la prima sconfitta per la Nazionale under 19 maschile ai Campionati del Mondo di categoria in corso a San Juan in Argentina. Questa notte l’Italia guidata dal tecnico Michele Zanin è stata superata 3-0 (27-25, 25-16, 28-26) dalla Corea e proseguirà il proprio cammino per giocare le partite di classifica per il 5°-8° posto.

Agli azzurrini non sono bastati i 19 punti (1 ace, 3 muri) messi a segno dal capitano Lorenzo Magliano, miglior realizzatore di serata. Oltre a lui, tra gli italiani ha chiuso in doppia cifra anche l’opposto Tommaso Barotto (14 punti, 1 ace, 1 muro).

Un match difficile per gli azzurrini che a lungo nel primo set hanno fronteggiato gli avversari punto a punto senza però riuscire a mettere a segno l’affondo decisivo nel finale. Nella seconda frazione l’Italia non è riuscita a contrastare il buon gioco della Corea che è sempre rimasta in vantaggio e ha chiuso agevolmente portandosi sul 2-0. Più equilibrato il terzo set con gli azzurrini bravi a recuperare nel finale, senza però trovare la necessaria continuità per riaprire il match.

L’Italia tornerà in campo questa sera, quando in Italia saranno le ore 19.00, per affrontare il Belgio nei Playoff 5°-8° posto.

Per questo quarto di finale dei Campionati del Mondo under 19 maschile il tecnico Michele Zanin schiera il sestetto con la diagonale Selleri-Barotto, gli schiacciatori Magliano e Bristot, i centrali Miraglia e Mati e il libero Morazzini.

In apertura di primo set si gioca sul filo dell’equilibrio (4-4, 6-6, 8-8). E’ la Corea a passare in vantaggio (8-10) e a mantenere le distanze (10-13, 12-15). Gli azzurrini si ricompattano, ritrovano il ritmo e con un muro vincente e un attacco di ristabiliscono la parità (15-15) ed è time out per gli avversari. La Corea riparte (16-18), gli azzurrini sono bravi a rientrare (18-18), a trovare la continuità per centrare il nuovo vantaggio (22-20) e conquistare il primo set point (24-22). I coreani si dimostrano una volta di più avversari caparbi: portano il set ai vantaggi (24-24) e sfruttano le occasioni per conquistare la prima frazione (25-27).

Sulla scia del set precedente è ancora la Corea a dettare il ritmo in avvio di secondo parziale (1-4). Gli azzurrini faticano a trovare il giusto assetto per contrastare gli avversari e non riescono a ricucire (4-8, 6-10, 8-12). L’inerzia del set non cambia la Corea continua a rimanere avanti (13-17, 14-18) e conquista anche la seconda frazione (16-25).

Sono gli azzurrini a partire col piede giusto nel terzo set (4-1, 5-2). L’Italia si disunisce, la Corea aumenta il ritmo e piazza il break che vale il +4 (5-2, 5-9). Fedrici, entrato al posto di Bristot, rimette in marcia l’Italia che si riporta a -1 (8-9) e opera il sorpasso (12-10). Il ritmo si fa serrato: i coreani ristabiliscono l’equilibrio (13-13) e il match procede punto a punto fino al 17-17. Sono ancora i ragazzi di coach Jangbin a tentare l’allungo decisivo (19-22), gli azzurrini sono bravi a recuperare (23-23) e si prosegue ai vantaggi dove a spuntarla sono i coreani che chiudono così set e partita (26-28) e accedono alla semifinale.

IL TABELLINO-

ITALIA-COREA 0-3 (25-27, 16-25, 26-28)

ITALIA: Magliano 19, Miraglia 2, Barotto 14, Bristot 5, Mati 4, Selleri 2; Morazzini (L), Carpita, Taiwo, Fedrici 6, Bonisoli. Ne: Pozzebon. All. Zanin.

COREA: K. Gwanwoo 6, Songyun 4, Seojin 7, Gyeong 6, Eunseok 5, Woojin 18; Seungil (L), Yongjae, Y. Gwangwoo 1. Ne: Junsol, Hajun, Seongijn. All. Jangbin.

ARBITRI: Fernando Antonio de Araujo Paes (BRA), Juan F. Rivera (PUR).

DURATA SET: 28’, 23’, 30’ Tot: 81'

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Mercoledì 9 agosto 2023 – Quarti di finale

Ore 16.00 – Stati Uniti-Bulgaria 3-0 (25-21, 25-21, 28-26)

Ore 19.00 – Francia Egitto 3-0 (25-21, 25-11, 25-17)

Ore 23.00 – Iran-Belgio 3-0 (25-20, 25-15, 25-12)

Ore 02.00 (del 10 agosto) – Italia-Corea 0-3 (25-27, 16-25, 26-28)

Playoff 9°-16° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Semifinali

Ore 23.00 – Stati Uniti-Francia

Ore 02.00 (dell’11 agosto) – Iran-Corea

Playoff 5°-8° posto

Ore 16.00 – Bulgaria-Egitto

Ore 19.00 – Belgio-Italia

Venerdì 11 agosto 2023

Finali per l’assegnazione delle medaglie

Finali piazzamenti 5°-8°

* orari italiani di gioco