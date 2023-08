Mondiali U 19 M: l'Italia ko anche col Belgio

SAN JUAN (ARGENTINA)- Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale under 19 maschile impegnata a San Juan in Argentina nei Campionati del Mondo di categoria. Oggi gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin non sono riusciti a bissare il successo ottenuto nella fase a gironi e sono stati superati 3-2 (18-25, 25-22, 16-25, 25-20, 17-15) dal Belgio.

Nel corso della partita l’Italia ha alternato buon gioco a momenti di difficoltà che hanno compromesso il risultato del match. Partiti forte con la vittoria della prima frazione (18-25), nel finale del secondo set gli azzurrini, che hanno per un buon tratto tenuto il passo degli avversari (14-14), non sono riusciti a contenere l’allungo del Belgio che ha rimesso in equilibrio il conto set (25-22). A un ottimo terzo parziale (l’Italia ha chiuso a proprio favore 16-25), non ha fatto seguito una altrettanto brillante prestazione nel quarto set nel corso del quale gli azzurrini hanno subito la rimonta del Belgio che ha così portato la gara al tie-break (25-20). L’avvio del 5° set ha visto protagonisti assoluti i ragazzi di coach Moyaert che, rotto l’equilibrio (3-3), hanno acquisito un importante margine di vantaggio (8-3, 10-4). Gli azzurrini sono stati bravi a ricompattarsi (12-10), ristabilire l’equilibrio (14-14), ma non sono riusciti a trovare l’affondo decisivo per vincere (17-15).

La Nazionale under 19 maschile tornerà in campo domani, quando in Italia saranno le ore 16.00, per affrontare l’Egitto nella finale 7°-8° posto.

IL TABELLINO-

BELGIO-ITALIA 3-2 (18-25, 25-22, 16-25, 25-20, 17-15)

BELGIO: Bus 5, Lips 2, Ponseele 8, Van Looveren 8, Spiessens 8, De Vleeschhauwer 24; Verwimp (L), Van Hooghten, Maerten, Verwimp 5. Ne: Van Alboom, Vandecruys. All. Moyaert.

ITALIA: Magliano 20, Miraglia 8, Barotto 4, Bristot 18, Mati 13, Selleri 2; Morazzini (L), Carpita, Fedrici 9, Bonisoli, Pozzebon. Ne: Taiwo. All.Zanin

ARBITRI: Jairo Fernando Prieto Rodriguez (COL), Giani Nava Hernandez (MEX).

DURATA SET: 21’, 24’, 20’, 25’, 20’ Tot: 110'