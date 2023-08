Mondiali U 19 F: l'Italia cade contro gli USA in semifinale

OSIJEK (CROAZIA)- La nazionale Under 19 Femminile di Michele Fanni esce sconfitta ad Osijek in Croazia dalla semifinale contro gli Usa per 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-15) e dovrà accontentarsi di giocare, domani alle 18.00, la finale per il terzo posto contro il Giappone che nell'altra semifinale è caduto 3-0 (25-16, 25-12, 25-19) contro la Turchia.