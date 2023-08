Europei Femminili: Danilo Tommasi nell'Arena con le azzurre

VERONA-In occasione del primo allenamento all’Arena di Verona delle azzurre, il primo cittadino scaligero, Damiano Tommasi, ha voluto salutare le ragazze del CT Davide Mazzanti ringraziandole per i valori trasmessi e i risultati conseguiti negli ultimi anni. A 24 ore dal match inaugurale del Campionato Europeo Femminile 2023 Italia-Romania (ore 20:00 in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer), il sindaco Tommasi ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Sylla e compagne sottolineando la straordinarietà dell’evento in programma nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona.