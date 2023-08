Mondiali U.21 Femminili: Italia all'esordio contro la Tunisia

La Nazionale italiana, guidata dal tecnico Marco Mencarelli, è stata inserita nella Pool B e nel corso della prima fase, ad Aguascalientes, affronterà Brasile, Repubblica Dominicana e Tunisia.

Nella stessa cittadina messicana sarà giocata la Pool D che vedrà scendere in campo Stati Uniti, Olanda, Turchia e Cuba.

A Lèon saranno ospitate invece la Pool A, con Messico, Egitto, Thailandia e Giappone, e la Pool C che vedrà protagoniste Serbia, Polonia, Argentina e Cina.

L’Italia arriva a questa rassegna iridata dopo un periodo di preparazione che ha preso il via a giugno e si è concluso nei giorni scorsi.

Una volta arrivata in Messico la Nazionale under 21 femminile ha affrontato ancora tre amichevoli tutte vinte dalle azzurrine. I due test match con il Giappone hanno visto in entrambi i casi prevalere l’Italia 3-1 (19-25, 25-23, 25-14, 25-13 e 25-13, 25-18, 24-26, 25-18). Le azzurrine si sono invece imposte 3-0 (25-21, 25-10, 27-25) contro il Messico e hanno anche vinto il set supplementare (25-18).

L’Italia farà il proprio esordio domani, quando in Italia saranno le ore 19.00, per affrontare la Tunisia nella prima partita della Pool C.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO MENCARELLI-

« Ho trovato un gruppo decisamente motivato e determinato. In questa squadra ci sono atlete nate nel 2004, che la scorsa estate hanno vinto il titolo europeo che hanno lavorato tutto l’anno sulla scia dell’entusiasmo. A queste si unisce un gruppo di ragazze nate nel 2003, che in passato era un po’ chiuso dalle 2002, e per alcune di loro questa è la prima manifestazione internazionale da vivere da protagoniste in campo. E’ questo un aspetto stimolante che si è visto nel corso della preparazione. In questi mesi abbiamo giocato anche una serie di amichevoli. I primi test match contro la Polonia, un avversario per noi agevole, sono serviti per costruire il gruppo. Poi abbiamo fatto un collegiale di solo allenamento pe r costruire l’identità di gioco e che mi ha permesso di selezionare il gruppo che ha poi completato la preparazione. Nelle ultime amichevoli giocate in Italia abbiamo invece affrontato l’Olanda, una squadra forte per questa fascia d’età. Sono stati dei test ottimi per avvicinarsi al Mondiale. Da rimarcare come tutti i collegiali siano andati in crescendo fino all’ultimo giorno, con una dose di resilienza abbastanza importante che ha perdurato per tutta la preparazione. Sono molto soddisfatto del percorso compiuto durante la preparazione. Come sempre accade in manifestazioni come i Mondiali si va per provare a vincere. Si va sicuramente per provare a conquistare quelle esperienze che in allenamento non possono essere conseguite in alcun modo. Vivere una semifinale e una finale, sono situazioni che nessun sistema di allenamento è in grado di offrire. Il salto di qualità che la scuola italiana ha compiuto negli ultimi anni, è stato fatto proprio nel momento in cui siamo riusciti a dare continuità a questo tipo di esperienze. Le nostre giocatrici che entrano a far parte della Nazionale Seniores già da giovanissime, ci riescono proprio perché in giovane età riescono a vivere esperienze agonistiche di questo livel lo. Quarti di finale, semifinali e finali di una manifestazione internazionale non si allenano: o si vivono o non si vivono e chi le vive ha una marcia in più. Non ci sono infatti sistemi che possono prepararti a situazioni di questo tipo, al carico emotivo che portano con sé e alle caratteristiche che si affrontano in quei frangenti ».

LE 12 AZZURRINE CONVOCATE-

Anna Eniola Adelusi (Azzurra Volley Firenze); Virginia Adriano e Stella Nervini (Fenera Chieri); Valentina Bartolucci e Giulia Marconato (U. Volley Montecchio); Sara Bellia (Volleyrò CDP Roma); Eze Blessing Chidera e Veronica Costantini (Volley Talmassons); Katja Eckl (Libertas Martignacco); Beatrice Gardini (Mega Box Ond. Vallefoglia); Dominika Giuliani (Imoco Volley); Manuela Ribechi (Pallavolo Scandicci).

LO STAFF-

Marco Mencarelli, Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella (allenatori), Mauro Fedele (medico), Sandro Gennari (fisioterapista), Lorenzo Librio e Lorenzo Abbiati (scoutman) ed Elena Colombo (team manager).

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE-

Giovedì 17 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Cina

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Tunisia

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Argentina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Repubblica Dominicana

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Thailandia

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Cuba

Ore 04.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Turchia

Ore 04.30 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Giappone

Venerdì 18 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Argentina

Ore 19.00 - Pool B (Aguascalientes) – Italia-Repubblica Dominicana

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Tunisia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Turchia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Giappone

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Cuba

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Thailandia

Sabato 19 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Polonia

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Brasile

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Argentina-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Repubblica Dominicana-Tunisia

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Olanda

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Thailandia-Giappone

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Turchia-Cuba

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Egitto

* orari italiani di gioco