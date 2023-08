L'Italia di De Giorgi domani in campo contro la Francia

Gli azzurri sono arrivati a Cracovia nel primo pomeriggio di oggi per effettuare poi il primo allenamento sul campo della Tauron Arena, impianto da 15000 posti, che ospita il Memorial per l’ottava volta.

Tra i 15 azzurri convocati, esordio con la maglia della seniores per Alessandro Bovolenta, opposto classe 2004, figlio dell’indimenticato Vigor, reduce dall’argento mondiale con la nazionale U21.

La tre giorni di gare, banco di prova in vista dei campionati Europei che prenderanno il via a Bologna il 28 agosto, vedrà scendere in campo oltre all’Italia anche Francia, Polonia e Slovenia con queste ultime due già incontrate in Volleyball Nations League nella prima parte della stagione. Tutte le gare saranno trasmesse sui canali TV Polsat.

I QUINDICI CONVOCATI DA FERDINANDO DE GIORGI.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

I precedenti con le avversarie-

Polonia – 34 vinte, 50 perse

Francia - 77 vinte, 70 perse

Slovenia - 8 vinte, 4 perse

IL PROGRAMMA DEL MEMORIAL WAGNER-

Venerdì 18 AGOSTO

ore 17.30 Polonia – Slovenia (Diretta PolSat Sport)

ore 20.00 Italia – Francia (Diretta PolSat Extra)

Sabato 19 AGOSTO

ore 14.00 Slovenia - Italia (Diretta PolSat Sport)

ore 17.00 Polonia - Francia (Diretta PolSat Sport)

Domenica 20 AGOSTO

ore 14.00 Slovenia - Francia (Diretta PolSat Sport)

ore 17.00 Polonia - Italia (Diretta PolSat Sport)

L'ALBO D'ORO DEL MEMORIAL WAGNER-

Olanda (2003 Olsztyn), Russia (2004 Olsztyn, Illawa), Olanda (2005 Olsztyn, Illawa), Polonia (2006 Olsztyn, Illawa, Ostroda), Germania (2007 Olsztyn, Elblag), Polonia (2008 Olsztyn), Polonia (2009 Lodz), Brasile (2010 Bydgoszcz), Italia (2011 Katowice), Polonia (2012 Zielona Gora), Polonia (2013 Plock), Russia (2014 Cracovia), Polonia (2015 Torun), Bulgaria (2016 Cracovia), Polonia (2017 Cracovia), Polonia (2018 Cracovia), Brasile (2019 Cracovia), Polonia (2021 Cracovia), Polonia (2022 Cracovia)