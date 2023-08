Brutto infortunio per Hanna Orthmann, Novara in apprensione

DÜSSELDORF (GERMANIA)-Una brutta tegola per la Germania ma anche per l’Igor Gorgonzola Novara che l’ha riportata in Italia dopo quattro anni. L’infortunio di Hanna Orthmann subito nella prima partita dell’Europeo della sua nazionale preoccupa non poco, sia per il presente che per il futuro. Nelle prossime ore verranno valutate meglio le conseguenze dell’infortunio al ginocchio che le hanno impedito di continuare il match che la sua nazionale stava giocando contro la Grecia. E’ quasi certo che per lei la rassegna continentale sia già finita ma anche il suo prossimo futuro con la maglia della Germania e, in prospettiva con la formazione piemontese che in estate ha deciso di puntare su di lei appare alquanto incerto. Se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica a cui verrà sottoposta la giocatrice. La speranza dello staff medico tedesco è che l’infortunio sia meno grave di quanto paventato.