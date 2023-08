MONZA-Le azzurre vincono in campo ma anche negli ascolti TV. La sfida Italia-Bulgaria, trasmessa in diretta su Rai 2, ha fatto registrare 1.115.000 telespettatori con il 9,6%di share. Numeri importanti che testimoniano l’affetto e la passione che sta accompagnando l’Italia in questa prima fase del Campionato Europeo che adesso proseguirà a Torino dove (al PalaRuffini) Sylla e compagne affronteranno Bosnia ed Erzegovina e Croazia rispettivamente il 22 e il 23 agosto.