Mondiali U 21: l' Italia attende la sfida con gli Stati Uniti

AGUASCALIENTES (MESSICO)- Giornata di riposo per la Nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di categoria in corso nelle città di Lèon e Aguascalientes in Messico. L’Italia è l’unica formazione ad aver chiuso la prima fase della rassegna iridata a pieni punti. Tre vittorie che sono valse alle azzurrine il primo posto nella Pool B e il passaggio alla fase successiva tra le migliori otto squadre della rassegna iridata. La formazione guidata dal tecnico Marco Mencarelli da domani sarà impegnata nella Pool F, sempre ad Aguascalientes, dove incontrerà nuovamente il Brasile (secondo della Pool B) e affronterà la Turchia e gli Stati Uniti, che hanno chiuso la prima fase rispettivamente al primo e la secondo posto della Pool D.