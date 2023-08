Europei Femminili: l'Italia pronta per le sfide di Torino

TORINO - L’Italia è a Torino. Questa mattina il gruppo azzurro si è spostato in pullman da Monza per raggiungere il capoluogo piemontese dove a partire da domani si disputeranno i match conclusivi della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023. Le azzurre, dopo aver battuto 3-0 Romania, Svizzera e Bulgaria, affronteranno al Pala GianniAsti (PalaRuffini) di Torino la Bosnia ed Erzegovina (22 agosto alle 21:15 in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) e la Croazia (23 agosto alle 21:15 in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Action). Intanto nel pomeriggio Sylla e compagne hanno lavorato in sala pesi mentre domani è prevista la prima sessione di tecnica in vista della sfida con la Bosnia ed Erzegovina.

LE PAROLE DI FEDERICA SQUARCINI-

« Dobbiamo continuare a crescere per migliorare il nostro gioco – ha dichiarato la centrale azzurra all’arrivo a Torino -. Rispetto all’esordio con la Romania, disputato all’aperto e in un contesto insolito, a Monza abbiamo iniziato il nostro percorso ed ora vanno aggiustati quegli aspetti in cui ancora non riusciamo ad essere come vorremmo. Sono certa che con il passare dei giorni riusciremo a trovare le risposte che ancora cerchiamo lavorando con attenzione e determinazione. Infine speriamo ma ne siamo certe, di poter contare sull’affetto e il calore della nostra gente. A Verona e Monza il pubblico è stato letteralmente speciale, e credo che Torino non ci farà certo mancare il supporto per queste ultime due sfide della Pool B ».

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-



Pool B in ITALIA



15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)



16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)



17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)



18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)



19/8 – Arena di Monza (Monza)

Romania-Svizzera 2-3 (21-25; 25-18; 25-27; 25-19; 9-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-16; 25-17; 25-13)



21/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera



22/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

23/8 – PalaGianniAsti (Torino)

re 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Action

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)