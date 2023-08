Mondiali U.21 Femminili: l'Italia non si ferma, USA ko

AGUASCALIENTES (MESSICO)- Si allunga la striscia positiva della Nazionale under 21 femminile impegnata ai Campionati del Mondo di categoria in corso in Messico.

Nella prima giornata della seconda fase le azzurrine si sono imposte 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25-17) sugli Stati Uniti.

Una partita che ha visto l’Italia guidata dal tecnico Marco Mencarelli imporre gioco e ritmo. Vinti agevolmente i primi due set, le azzurrine sono state superate dalle statunitensi nell’equilibratissima terza frazione, chiusa dopo 38 minuti di gioco e una serie infinita di set point. Nel quarto parziale Ribechi e compagne hanno ritrovato continuità e dopo aver conquistato un buon margine di vantaggio sono state brave a non permettere alle avversarie di rientrare centrando così la quarta vittoria in questa rassegna iridata.

Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice Dominika Giuliani con 17 punti 1 ace e 1 muro. Oltre a lei, tra le azzurrine, hanno chiuso il match in doppia cifra la schiacciatrice Stella Nervini (16 punti, 3 ace, 1 muro), l’opposto Anna Adelusi (15 punti, 5 muri), e le centrali Giulia Marconato (10 punti, 4 muri, 75% in attacco) e Katja Eckl (10 punti, 3 ace, 1 muro, 60% in attacco).

La Nazionale under 21 femminile tornerà in campo domani notte, quando in Italia saranno le ore 01.00, per affrontare la Turchia nella seconda giornata della seconda fase.

Per questa prima gara della seconda fase della rassegna iridata il tecnico Marco Mencarelli si affida al sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e al libero Ribechi.

Avvio contratto di gara per le azzurrine con gli Stati uniti che passano subito in vantaggio (3-6). Un ottimo turno al servizio di Nervini (per lei due ace nella serie) permette all’Italia di riportare il punteggio in parità (6-6) e le due formazioni procedono punto a punto (9-9). Sono le statunitensi a girare l’inerzia a proprio favore e a tornare sul +3 (11-14) ed è time out per coach Mencarelli. Lo stop al gioco ha l’effetto sperato: Ribechi e compagne recuperano (15-15) e si procede nuovamente in equilibrio (17-17). Sono le azzurrine a trovare l’allungo decisivo nel finale: le statunitensi commettono qualche errore, Adelusi e Giuliani a segno e l’Italia si porta sul +4 (21-17), mantiene alto il ritmo (23-18) e conquista il primo set (25-19).

E’ l’Italia a interrompere il punto a punto che apre la seconda frazione (4-4) e a piazzare il break che vale il +5 (9-4). Le azzurrine sono brave a mantenere la concentrazione e allungano ulteriormente (14-7), Il time out chiamato dalla panchina degli Stati Uniti non interrompe il buon gioco delle azzurrine che si portano sul +11 (20-9) e si aggiudicano agevolmente anche il secondo set (25-10).

Equilibratissima la terza frazione con le due formazioni che procedono punto a punto per un lungo tratto (8-8). Le Statunitensi provano ad allungare (8-10), Ribechi e compagne sono brave a recuperare (10-10) e a passare in vantaggio (13-10, 15-12). Il time out chiamato da coach Hogan rimette in corsa gli Stati Uniti che recuperano (15-15) e il set imbocca i binari dell’equilibrio fino al concitatissimo finale (18-18, 20-20, 22-22, 24-24). Arrivate ai vantaggi le due formazioni sono protagoniste di una lunghissima serie finale al termine della quale a spuntarla sono gli Stati Uniti che riescono così a riaprire la partita (32-34).

E’ dell’Italia il primo vantaggio nel quarto set (7-4). Il time out chiamato dalla panchina degli Stati Uniti non ha l’effetto sperato: le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (7-5, 13-5). L’Italia non ha cali nel rendimento (17-8), amministra il vantaggio (23-13) e conquista set e partita (25-17).

IL TABELLINO-

ITALIA-STATI UNITI 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25-17)

ITALIA: Giuliani 17, Marconato 10, Adelusi 15, Nervini 16, Eckl 10, Bartolucci 2; Ribechi (L), Adriano, Eze, Gardini 4, Bellia, Costantini 1. All. Mencarelli.

STATI UNITI: Flynn 3, Vander Wal 9, Harvet 11, Mullen 2, Sellman 11, Andrew 11; Falduto (L), Demaria, Kinney, Pierce 6, Starck 2. Ne: Rothe. All. Hogan.

ARBITRI: Luiz Henrique Coutinho de Oliveira (BRA), Daniel Gonzalez (MEX)

DURATA SET: 23’, 19’, 38’, 22’ Tot: 102'

ITALIA: 8 a, 7 bs, 14 mv, 25 et

STATI UNITI: 2 a, 16 bs, 3 mv, 32 et

I RISULTATI E IL CALENDARO DELLA SECONDA FASE-

Lunedì 21 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Stati Uniti 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25-17)

Pool E (Lèon) – Giappone-Serbia 3-2 (25-19,18-25, 25-22, 23-25, 15-13)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Turchia 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)

Pool E (Lèon) – Messico-Cina 0-3 (14-25, 11-25, 24-26)

Martedì 22 agosto 2023

Ore 01.00 (del 23 agosto) – Pool F (Aguascalientes) – Italia-Turchia

Ore 01.00 (del 23 agosto) – Pool E (Lèon) – Giappone-Cina

Ore 04.00 (del 23 agosto) – Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Stati Uniti

Ore 04.00 (del 23 agosto) – Pool E (Lèon) – Messico-Serbia

Mercoledì 23 agosto 2023

Ore 01.00 (del 24 agosto) – Pool F (Aguascalientes) – Italia-Brasile

Ore 01.00 (del 24 agosto) – Pool E (Lèon) – Cina-Serbia

Ore 04.00 (del 24 agosto) – Pool F (Aguascalientes) – Turchia-Stati Uniti

Ore 04.00 (del 24 agosto) – Pool E (Lèon) – Giappone-Messico

* orari italiani di gioco