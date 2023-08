Europei Femminili: domani Italia-Spagna da dentro o fuori

FIRENZE- L’attesa volge al termine. Domani al Palazzo Wanny di Firenze, con fischio di inizio alle 21:15 (diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Action), l’Italia affronterà la Spagna (quarta nella Pool D) nella sfida valida per gli ottavi di finale del Campionato Europeo Femminile 2023. Dopo aver concluso la fase a gironi con 5 vittorie su 5 con e 0 set persi, le azzurre sono dunque pronte ad affrontare il primo match ad eliminazione diretta in un Palazzo Wanny che si preannuncia tutto esaurito per spingere l’Italia verso i quarti di finale. Sylla e compagne, questa mattina, hanno lavorato in sala pesi mentre nel pomeriggio si è svolto il media meeting di presentazione della fase ad eliminazione diretta in programma a Firenze a cui hanno partecipato il CT azzurro Davide Mazzanti, e le giocatrici Marina Lubian ed Eleonora Fersino. In serata, infine, primo allenamento a Palazzo Wanny per preparare la sfida con la Spagna.

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI -

« Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi anche se ora vorrei vedere giocare le ragazze con maggior continuità. Finora o ci siamo espressi in progressione o dominando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di miglioramento. La Spagna sarà un buon banco di prova perché si tratta di una squadra pericolosa in cambio palla che gioca una pallavolo molto rapida. Noi però dovremo fare un ottimo lavoro in cambio palla per poi spingere con tutto il nostro peso in fase break. Le ragazze stanno bene, ci allenerem o al gran completo per poi recuperare tutte le energie fisiche e mentali per la sfida di domani ».

LE PAROLE DI MARINA LUBIAN-

« Il percorso è lungo, ci sono tante partite da domani iniziano le sfide ad eliminazione diretta che richiedono concentrazione e massima applicazione. Sono fiera di quello che stiamo costruendo giorno dopo giorno e sono anche abbastanza soddisfatta delle mie prestazioni. Ovvio che senza l’apporto del resto della squadra, da sola, non potrei far nulla e pertanto mi sento di dover ringraziare tutte le mie compagne e lo staff. Contavamo di arrivare a Firenze e di giocare in questo splendido palazzetto queste partite. Sono certa che ci sarà tanto pubblico e c he Firenze non ci farà mancare il sostegno necessario per andare avanti in questa competizione ».

LE PAROLE DI ELEONORA FERSINO –

« Sono molto contenta per come è andato finora il percorso. Chiaramente c’è tanto da fare e migliorare ma a livello di sensazioni non possiamo che ritenerci soddisfatte di questo inizio di Europeo. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima avversaria che è la Spagna. Inizieremo a studiarla nel dettaglio e già da stasera proveremo qualcosa del piano partita. Poi è chiaro che dovremo essere brave a focalizzarci sul nostro gioco perché come spesso dico, dobbiamo prima guardare nel nostro campo e poi alle avversarie. Dal punto di vista ambientale, infine, posso dire che è bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi perché grazie alla loro carica ci divertiamo per loro e con loro ».

LE 14 DELLA SPAGNA-

Palleggiatrici: 1. Ariadna Priante Frances, 9. Patricia Aranda Munoz (C), 22. Raquel Lazaro.

Opposti: 5. Paola Martinez Vela, 11. Julia De Paula Viana.

Schiacciatrici: 2. Zoi Mavrommatis Lopez, 15. Lucia Prol, 16. Maria Priscilla Schlegel Mosegui, 28. Carolina Camino Fernandez.

Centrali: 8. Carlota Garcia, 12. Lucia Varela Gomez, 18. Carla Jimenez Ruiz.

Liberi: 7. Margalida Victoria Pizà, 13. Patricia Llabres.

C.T.: Pascual Saurin

I PRECEDENTI TRA ITALIA E SPAGNA-

10 vittorie, 0 sconfitte, 10 match disputati

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE (POOL B E D)- 26-27-28/08

Palazzo Wanny (Firenze)

26/08 ore 18:00: Francia-Romania (Rai Play e Sky Sport Action)

26/08 ore 21:15: Italia-Spagna (Rai 2, Rai Sport, Sky Sport Action)

27/08 ore 18:00: Olanda-Svizzera

27/08 pre 21:15: Bulgaria-Slovacchia

Bruxelles (Belgio)

27/08 ore 17:00: Turchia-Belgio

27/08 ore 20:00: Polonia-Germania

28/08 ore 17:00: Serbia-Svezia

28/08 ore 20:00: Repubblica Ceca-Ucraina