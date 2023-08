Mondiali U 20 F: l'Italia vola in finale

LEON (MESSICO)- La settima vittoria conquistata ai Campionati del Mondo under 21 femminile , in corso in Messico, vale all’Italia l’accesso alla finale che assegnerà l’oro. Questa notte le azzurrine hanno battuto 3-0 (25-22, 25-13, 25-18) il Giappone e domani affronteranno in finale la Cina, che nell’altra semifinale di giornata ha battuto 3-2 (27-25, 25-17, 20-25, 19-25, 15-6) il Brasile.

Una gara in crescendo per Ribechi e compagne che non hanno mai permesso alle avversarie di entrare in partita.

Miglior realizzatrice di serata l’opposto Anna Adelusi che ha messo a segno 16 punti (2 muri, 50% in attacco). Tra le azzurrine, oltre a lei, hanno chiuso in doppia cifra le schiacciatrici Dominika Giuliani (11 punti, 1 ace) e Stella Nervini (11 punti, 1 muro).

La finale, che assegnerà il titolo iridato e che vedrà protagoniste Italia e Cina, è in programma domani quando in Italia saranno le ore 04.00 di notte.

La finale per il bronzo tra Brasile e Giappone, invece, prenderà il via sempre nella notte di domani quando in Italia saranno le ore 01.00

Per questa semifinale della rassegna iridata il tecnico Marco Mencarelli si affida al consolidato sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e al libero Ribechi.

Sono le azzurrine a rompere l’iniziale, equilibrata fase di studio (2-2, 4-4, 6-6) con un break che vale il +4 (10-6). Il time out chiesto dalla panchina del Giappone non ha l’effetto sperato: con continuità l’Italia continua ad alzare il ritmo e il divario nel punteggio aumenta (15-10, 17-11). Le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (22-17) e coach Yamaguchi decide che è nuovamente il momento di parlare con le sue ragazze. Cambio di diagonale per l’Italia a rientro in campo: dentro Eze e Adriano, fuori Bartolucci e Adelusi. Le azzurrine si disuniscono un po’ e il Giappone ne approfitta per riavvicinarsi (23-21). Ribechi e compagne son però o brave a riprendere subito il controllo e a chiudere a proprio favore il primo set (25-22).

L’Italia rientra in campo con determinazione e, grazie a un buon gioco corale, è subito 4-0. Le azzurrine tengono alto il ritmo e il vantaggio aumenta (7-1). Troppo timida la reazione del Giappone (8-4) per interrompere l’intesa tra le azzurrine che spingono sull’acceleratore e si portano nuovamente sul +6 (12-6, 13-7). L’ottimo gioco espresso in tutti i fondamentali dalle ragazze di coach Mencarelli permette all’Italia di non far rientrare le avversarie in partita (16-8, 20-10) e di portarsi agevolmente sul 2-0 (25-13).

Alla ripresa del gioco il Giappone prova a tenere il passo delle azzurrine (2-2, 4-4), ma sono nuovamente Ribechi e compagne a girare l’inerzia a proprio favore 7-5. Adelusi, Eckl e Marconato (al termine della serata le due centrali hanno chiuso rispettivamente con 4 e 6 muri) a segno e l’Italia si porta sul +4 (11-7). Con determinazione le azzurrine allungano (16-10, 19-13) e non permettono più alle avversarie di rientrare (22-16). L’Italia conquista la settima vittoria consecutiva (25-18) e l’accesso per la finale che domani assegnerà l’oro e il titolo iridato.

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-0 (25-22, 25-13, 25-18)

ITALIA: Giuliani 11, Marconato 9, Adelusi 16, Nervini 11, Eckl 9, Bartolucci 3; Ribechi (L), Adriano, Eze. Ne: Gardini, Bellia, Costantini. All. Mencarelli.

GIAPPONE: M. Fukazawa 3, Furukawa 3, Kitamado 7, Saiki 9, Iiyama 5, Iwamoto; Tokumoto (L), Yoshitake 2, Honda 2, T. Fukazawa 3, Hirota 3. Ne: Kaji. All. Yamaguchi.

ARBITRI: David A. Reyes Martinez (PUR), Michelle Prater (USA).

DURATA SET: 25’, 20’, 22’ Tot: 67'

ITALIA: 2 a, 5 bs, 14 mv, 16 et.

GIAPPONE: 0 a, 4 bs, 2 mv, 16 et.

I RISULTATI E IL CALENDARIO

Venerdì 25 agosto 2023 – Semifinali

Cina-Brasile 3-2 (27-25, 25-17, 20-25, 19-25, 15-6)

Italia-Giappone 3-0 (25-22, 25-13, 25-18)

Sabato 26 agosto 2023 – Finali

Ore 01.00 (del 27 agosto) – Finale 3° posto – Brasile-Giappone

Ore 04.00 (del 27 agosto) – Finale 1°-2° posto – Cina-Italia

* orari italiani di gioco