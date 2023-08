Europei Maschili: Simone Anzani in visita ai compagni di nazionale

BOLOGNA- Visita a sorpresa oggi a Bologna per la nazionale di Ferdinando De Giorgi che ha potuto abbracciare Simone Anzani centrale azzurro attualmente indisponibile per motivi di salute. L’arrivo in hotel, il tragitto verso l’Unipol Arena e una foto di gruppo, un modo per far sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza ai compagni di squadra.

LE PAROLE DI SIMONE ANZANI-

« In questa squadra per me ci sono tanti piccoli fratelli. L'ho sempre detto, ci tenevo prima che iniziasse questo Europeo, a dare il mio saluto e il mio sostegno, anche da fuori, a tutti i miei compagni. Sono contento del sentirmi parte di questo gruppo al quale spero di poter dare ancora qualcosa di importante. Questa è una grande famiglia, abbiamo costruito legami e rapporti forti nel tempo ed è importante sostenersi nel bene e nel male, anche se qualcuno non può far parte di questo gruppo. Non bisogna nascondersi, bisogna affrontare partita dopo partita per arrivare fino in fondo. Giochiamo in Italia e dobbiamo difendere il trofeo conquistato due anni fa. Bisognerà esser focalizzati e concentrati sull'obiettivo. Voglio fare un grosso in bocca al lupo, da vice capitano di questa squadra non posso far altro che dire ai miei compagni che sono sempre con loro col cuore e con la mente e spero di poter festeggiare insieme a loro traguardi importanti ».

A due giorni dall’esordio con il Belgio, prosegue intanto il lavoro agli ordini del CT Ferdinando.

LE PAROLE DI DANIELA LAVIA-

« Abbiamo un girone importante con avversarie di livello, tosto da affrontare ma siamo carichi per affrontarlo al meglio. Abbiamo fatto un'estate di lavoro, sarà bello giocare in Italia con l'aiuto di tutti i nostri tifosi che sarà bello incontrare in giro per l'Italia. Siamo felici di questo, sarà un Europeo difficile, con tanti spostamenti ma non dobbiamo farci influenzare da questo. Siamo già carichi e pronti per iniziare a mille già dall'inizio. Al recente Memorial Wagner abbiamo incontrato squadre di ottimo livello vincendo il quadrangolare, è stata sicuramente un'ottima esperienza. Ce la metteremo tutta per mantenere questo titolo che abbiamo conquistato nel 2021. Chiediamo di venire a sostenerci, come sempre il nostro pubblico ha saputo fare ».

I 14 AZZURRI PER L’EUROPEO-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

LO STAFF AZZURRO-

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Ass. Allenatore, Preparatore Atletico), Sebastiano Cencini, Francesco Alfatti (Fisioterapisti), Piero Benelli (Medico), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Giacomo Giretto (Team Manager).

LA COMPOSIZIONE DEI QUATTRO RAGGRUPPAMENTI-

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia.



Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.



Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.



Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE-

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

lunedì 28 agosto ore 21.00 Belgio-Italia

giovedì 31 agosto ore 21.00 Estonia-Italia

venerdì 1 settembre ore 21.00 Serbia-Italia

lunedì 4 settembre ore 21.00 Italia-Svizzera

mercoledì 6 settembre ore 21.00 Germania-Italia

LA COPERTURA TELEVISIVA DELLA PRIMA FASE-

28/08, ore 21.15: Belgio-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Arena)

31/08, ore 21.15: Estonia-Italia (RAI Sport, SKY Sport Summer)

1/09, ore 21.15: Serbia-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer)

4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Arena)

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Arena)

LE ALTRE GARE TRASMESSE DALLA RAI-

30/08, ore 21: Svizzera-Serbia (RAI Sport)

31/08, ore 18: Serbia-Belgio (RAI Sport)

4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI Sport)