Europei Femminili: 2.019.000 telespettatori per Italia-Spagna

FIRENZE- Continua a crescere l’audience televisivo relativo ai match del Campionato Europeo Femminile 2023. La sfida con la Spagna, valida per gli ottavi di finale, andata in scena al Palazzo Wanny di Firenze e trasmessa in diretta su Rai 2, ha fatto registrare 2.019.000 telespettatori con il 16,15% di share. L’ennesimo grande risultato che certifica l’affetto crescente con cui gli italiani stanno accompagnando le azzurre nel cammino europeo.

Domani, infine alle 13:30, presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze, si terrà l’ultimo media meeting italiano per presentare la sfida dei quarti di finale Italia-Francia (martedì 29 agosto alle 21:15).