"La pasta, integratore di felicità": lo spot con protagonisti gli azzurri

ROMA- È in onda da oggi sulle reti Mediaset e da martedì 29 agosto anche su quelle Rai, lo spot della campagna di comunicazione che vede protagonisti gli azzurri della Nazionale maschile, guidati dal CT Ferdinando De Giorgi, per la promozione della filiera della pasta italiana.

"La pasta, integratore di felicità". È questo lo slogan che accompagna la campagna di promozione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav, per valorizzare una vera e propria icona del made in Italy: la pasta.

Lo spot è stato girato durante il ritiro della Nazionale tricolore a Cavalese, in Val di Fiemme e vede protagonisti tutti gli azzurri capitanati da Simone Giannelli e guidati dal CT Ferdinando De Giorgi.

L’intera campagna media integrata si completa anche con una serie di annunci stampa e online su diverse testate giornalistiche nazionale generaliste, sportive e del settore food.

La campagna targata MASAF-ISMEA in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, preceduta dal tour #adessopasta che in dieci città italiane ha proposto degustazioni di pasta con dimostrazioni gastronomiche, è stata lanciata lo scorso 25 luglio presso il salone d'onore del Coni di Roma alla presenza, tra gli altri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.