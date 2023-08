Europei Maschili: Italia travolgente contro il Belgio

BOLOGNA - L’Italia comincia nel migliore dei modi il suo campionato Europeo superando il Belgio in tre set. Per gli azzurri il tifo caldissimo degli 8728 (8420 paganti) dell’Unipol Arena che hanno accompagnato l’inizio sicuro della nostra nazionale, capace di imporsi sulla formazione di Michele Zanini per 3-0 (25-17; 25-18; 25-15). Un esordio estremamente positivo per i Campioni del Mondo che stasera a Bologna hanno messo in mostra la bontà del lavoro svolto in questa lunga estate azzurra ed in risalto l'indubbia qualità dei singoli. E’ solo il primo passo ma l’Italia stasera ci è piaciuta davvero.

Per la prima uscita De Giorgi sceglie la collaudata formazione con Giannelli in regia, Romanò opposto, Galassi e Russo centrali, Michieletto e Lavia di banda, Balaso libero.

Il Belgio schiera D’Hulst in regia, Reggers opposto, D’Heer e Van de Welde centrali, Deroo e Rotty di banda, Ribbens libero.

Roberto Russo rompe subito il ghiaccio dal centro firmando il primo punto del match dando inizio alla sua sontuosa partia. Un muro di Sam Deroo (vecchia conoscenza del nostro campionato) porta avanti il Belgio (2-3). Lo stesso Russo mette per terra un servizio potentissimo poi Deroo spara fuori e l’Italia prende il primo vantaggio (6-3). Zanini chiama time out sull’ 8-4 per tentare di fermare l’onda azzurra ma è tentativo vano. Il muro di Galassi sancisce il largo vantaggio (12-5). La squadra di De Giorgi funziona in tutti i fondamentali e Giannelli serve con maestria tutti i suoi attaccanti. Ancora un ace di Russo (17-10). Il parziale fila via senza soverchie difficoltà per gli azzurri. Due errori dei belgi ed è primo parziale in scioltezza (25-17).

All’inizio del secondo set l’Italia si fa sorprendere dal buon avvio dei nostri avversari (0-3). E’ solo un flash. Michieletto spezza la serie del Belgio e manda al servizio Giannelli che mette in fila una serie micidiale. Russo approfitta di una ricezione sbagliata e mette a segno un gran muro, è già parità (3-3). Ace chirurgico del capitano e l’Italia è in vantaggio (4-3). E’ un monologo azzurro, muro di Russo, colpo vincente di Romanò (6-3). Il Belgio però non molla e accorcia le distanze (8-7). L’Italia è in controllo e gli uomini di Zanini non sono precisissimi in attacco. Michieletto firma un block e poi una conclusione sotto rete (13-8). Ancora due muri consecutivi di Michieletto e Russo, Italia sul velluto (17-10). Piccolo rilassamento di Giannelli e compagni ed il Belgio si riavvicina (19-16). Una palletta vincente di Giannelli ci riporta avanti di 5 (23-17). Un colpo di Romanò ci porta al set point (24-18). Sbertoli entra al servizio e la chiude con una bomba dai nove metri (25-18).

Nel terzo parziale ace di Michieletto e Italia subito avanti (3-1). Un attacco di uno strepitoso Lavia, un muro di Galassi ed un colpo falloso dei belgi ci di portano subito sul 7-2. Deroo e compagni sfruttano qualche imprecisione azzurra e risalgono 7-5. Servizio vincente di Daniele Lavia e siamo nuovamente a +4 (10-6). Belgio è costretto a forzare al servizio ma è molto falloso (tre errori consecutivi) e l’Italia prende il volo (17-11). Romanò invece in battuta realizza un punto importantissimo (18-11). Russo impreziosisce la sua solidissima partita con un altro muro vincente (21-13). Altro block, stavolta di Michieletto e (23-14). Sentiamo profumo di vittoria. Desmet tira fuori. I match point sono dieci (24-14). Entra Alessandro Bovolenta, un nome che evoca dolci ricordi azzurri nel tripudio del Palazzetto, Giannelli gli offre due palloni consecutivi e lui non delude, la chiude con una schiacciata di grande sostanza. Chi ben comincia…

L’Italia tornerà in campo giovedì 31 agosto alle 21.15 contro l’Estonia al Pala Barton di Perugia.

IL TABELLINO-

ITALIA – BELGIO 3-0 (25-17, 25-18, 25-15)

ITALIA: Galassi 3, Giannelli 4, Michieletto 13, Russo 12, Romanò 8, Lavia 9, Balaso (L). Sbertoli 1, Bovolenta 1. N.e. Scanferla, Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca All. De Giorgi

BELGIO: Rotty, D’Heer 3, D’Hulst 1, Deroo 10, Van De Velde, Reggers 11, Ribbens (L). Cox 2, Verhanneman, Desmet 6, Van Hoyweghen, Thys 2, Perin, Fransen. All. Zanini

ARBITRI: Porvaznik (SRB), Mezoffy (HUN)

Durata set: 25’, 30’, 23’ Tot: 78’

Italia: 7 a, 7 bs, 8 mv, 15 et

Belgio: 1 a, 12 bs, 1 mv, 24 et

RISULTATI CALENDARIO DEGLI AZZURRI NELLA PRIMA FASE NELLA POOL A-

Italia – Belgio 3-0 (25-17, 25-18, 25-15)

31/8 Perugia: Estonia - Italia

1/9 Perugia: Serbia - Italia

4/9 Ancona: Italia – Svizzera

6/9 Ancona: Germania - Italia

IL CALENDARIO GENERALE DELLA PRIMA FASE

POOL A - ITALIA (BOLOGNA, PERUGIA, ANCONA)-

Italia-Belgio 3-0 (25-17, 25-18, 25-15)

30 agosto: ore 18.00 Germania-Estonia, ore 21.00 Svizzera-Serbia

31 agosto: ore 18.00 Serbia-Belgio, ore 21.15 Estonia-Italia

1 settembre: ore 18.00 Germania-Svizzera, ore 21.15 Serbia-Italia

3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania

4 settembre: ore 18.00 Serbia-Estonia, ore 21.15 Italia-Svizzera

5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia

6 settembre: ore 18.00 Svizzera-Belgio, ore 21.00 Germania-Italia

POOL B - BULGARIA (VARNA)-

29 agosto: ore 20.30 Spagna-Bulgaria

30 agosto: ore 17.30 Slovenia-Ucraina, ore 20.30 Finlandia-Croazia

31 agosto: ore 17.30 Ucraina-Croazia, ore 20.30 Finlandia-Bulgaria

1 settembre: ore 17.30 Finlandia-Slovenia, ore 20.30 Croazia-Spagna

2 settembre: ore 17.30 Slovenia-Spagna, ore 20.30 Bulgaria-Ucraina

3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia

4 settembre: ore 17.30 Ucraina-Finlandia, ore 20.30 Croazia-Slovenia

5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria

POOL C - MACEDONIA DEL NORD (SKOPJE)-

30 agosto: ore 20.00 Macedonia del Nord-Danimarca

31 agosto ore 17.00 Montenegro-Olanda, ore 20.00 Polonia-Repubblica Ceca

1 settembre ore 17.00 Olanda-Polonia, ore 20.00 Danimarca-Repubblica Ceca

2 settembre ore 17.00 Olanda-Repubblica Ceca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro

3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord

4 settembre: ore 17.00 Danimarca-Olanda, ore 20.00 Repubblica Ceca-Montenegro

5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda

6 settembre: ore 17.00 Montenegro-Polonia, ore 20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca

POOL D - ISRAELE (TEL AVIV)-

29 agosto: 20.00 Grecia-Israele

30 agosto: 17.00 Turchia-Francia, ore 20.00 Romania-Portogallo

31 agosto: 17.00 Francia-Portogallo, ore 20.00 Romania-Israele

1 settembre: 17.00 Romania-Turchia, ore 20.00 Portogallo-Grecia

2 settembre: 17.00 Turchia-Grecia, ore 20.00 Israele-Francia

3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo

4 settembre: 17.00 Francia-Romania, ore 20.00 Portogallo-Turchia

5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele

LA COPERTURA TELEVISIVA DELLA PRIMA FASE-

31/08, ore 21.15: Estonia-Italia (RAI Sport, SKY Sport Summer, NOW TV)

1/09, ore 21.15: Serbia-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, NOW TV)

4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV)

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)

LE ALTRE GARE TRASMESSE-

30/08, ore 21: Svizzera-Serbia (RAI Sport)

31/08, ore 18: Serbia-Belgio (RAI Sport)

2/09 ore 17: Olanda-Repubblica Ceca (Sky Sport Action, NOW Tv)

4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)