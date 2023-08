Europei Femminili: l'audience sfonda quota 3.000.000

FIRENZE- Ancora grandissimi ascolti per la Nazionale femminile impegnata nei Campionati Europei 2023. Il quarto di finale giocato ieri a Firenze dalla Nazionale di Davide Mazzanti contro la Francia e trasmesso in diretta su Rai 2, ha fatto registrare ben 2.759.000 spettatori con il 15,85% di share. Ancora un grandissimo risultato per la pallavolo in tv che è risultato essere il programma televisivo più visto nel prime time della tv di Stato.

Ottimi ascolti anche su Sky. La gara che ha spalancato l’accesso alla semifinale a Sylla e compagne ha fatto registrare su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena 360.000 telespettatori di media e 900.000 contatti unici, superando la semifinale dei Mondiali dello scorso anno tra Italia e Brasile (306.000 spettatori).