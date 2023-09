PERUGIA-Grande seguito per la nazionale di Ferdinando De Giorgi che ieri sera, per la partita con l'Estonia la seconda degli Europei per gli azzurri, ha fatto registrare 1.006.520 telespettatori per la diretta su RAI Sport con uno share del 6,24%. Numeri importanti anche sui canali SKY Sport Summer, sono stati 206.693 i contatti per la gara di ieri per un 1,3% di share. Questa sera la gara tra Italia e Serbia sarà trasmessa su RAI 2 e su SKY Sport Summer.