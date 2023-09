Ascolti record tv per le nazionali di volley

PERUGIA-Grande successo in tv per le nazionali azzurre impegnate nei Campionati Europei 2023. La semifinale femminile Italia-Turchia in onda su Rai 2 ha fatto registrare 734.000 telespettatori con l’8,5% di share. Un dato a cui vanno sommati i 247.000 telespettatori di Sky Sport Summer per un totale complessivo di quasi 1milione di appassionati incollati alla tv per seguire l’attesa e spettacolare sfida Italia-Turchia.