Europei Maschili: l'Italia ad Ancona con gli ottavi in tasca

ANCONA- L’Italia di Ferdinando De Giorgi con la vittoria di ieri contro la Serbia ha ottenuto la matematica certezza di terminare tra le prime quattro la Pool A e quindi di accedere agli Ottavi di Finale in programma al PalaFlorio di Bari il 9 e 10 settembre. Saranno le due sfide del PalaRossini di Ancona contro Svizzera, lunedì alle 21.15, e Germania, mercoledì 6 settembre allo stesso orario, a decretare la posizione finale nella Pool degli azzurri che a Bari incroceranno una squadra proveniente dalla Pool C in corso di svolgimento in Macedonia del Nord.

Percorso netto fino ad oggi per Giannelli e compagni che hanno conquistato tre vittorie per un totale di nove punti, frutto dei tre 3-0 ottenuti con Belgio, Estonia e Serbia arrivate nel bagno di pubblico ricevuto tra Bologna e Perugia in attesa di abbracciare il pubblico marchigiano nelle sfide che chiuderanno la Fase a Gironi. Alle spalle dell’Italia Germania (2v), Serbia (2v), Belgio (0v), Estonia (0v), Svizzera (0v), con Italia e Serbia con 3 gare già disputate, una in più rispetto alle altre. A tracciare un bilancio di questa prima parte di girone è stato lo schiacciatore di Modena

LE PAROLE DI TOMMASO RINALDI-

« Queste tre partite ci hanno dato modo di conoscerci, di sentire le prime emozioni di questo lungo e difficile torneo, sono state emozioni e sensazioni molto positive. Abbiamo potuto sperimentare in campo anche difficoltà riuscendo ad uscirne, e questo è un grande segnale positivo per le partite che verranno. Questa esperienza per me è il sogno che avevo da quando ho iniziato a giocare a pallavolo, far parte di questo gruppo era una cosa importantissima per me. L'ingresso con l'Estonia mi ha fatto felice, sono entrato in un momento di difficoltà e sono riuscito a dare quella carica giusta per dare la scossa e vincere il set. Le prossime saranno gare importanti, dobbiamo sfruttare ogni singola occasione per migliorare, per sperimentare, per migliorarci al meglio per gli ottavi, ci servirà veramente tutto. Ora dobbiamo pensare giorno per giorno, ma è importante aver conquistato il pass per gli ottavi. Vogliamo e dobbiamo arrivarci come primi della pool, ma pensiamo un passo alla volta ».



GLI AZZURRI IN TV NELLA PRIMA FASE-



4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV)



6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)



LE ALTRE GARE TRASMESSE-



2/09 ore 17: Olanda-Repubblica Ceca (Sky Sport Action, NOW Tv)



4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)



5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)



LE GARE DI OGGI-



POOL B - Bulgaria (Varna)



Slovenia-Spagna 3-0 (25-19, 25-15, 25-15)



2 settembre ore 20.30 Bulgaria-Ucraina



POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)



Olanda-Repubblica Ceca 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)



2 settembre ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro



POOL D - Israele (Tel Aviv)



Turchia-Grecia 3-1 (25-25, 26-24, 25-19, 25-22)



2 settembre ore 20.00 Israele-Francia



CALENDARIO E RISULTATI DELLA PRIMA FASE-



POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)



Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)



Germania-Estonia 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)



Svizzera-Serbia 0-3 (19-25, 16-25, 19-25)



Serbia-Belgio 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-20)



Estonia-Italia 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)



Germania-Svizzera 3-0 (25-14, 25-16, 25-21)



Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)-



3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania



4 settembre: ore 18.00 Serbia-Estonia, ore 21.15 Italia-Svizzera



5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia



6 settembre: ore 18.00 Svizzera-Belgio, ore 21.00 Germania-Italia



POOL B - Bulgaria (Varna)



Spagna-Bulgaria 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)



Slovenia-Ucraina 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-20)



Finlandia-Croazia 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)



Ucraina-Croazia 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 15-25, 13-15)



Finlandia-Bulgaria 1-3 (26-28, 25-27, 25-15, 16-25)



Finlandia-Slovenia 0-3 (21-25, 19-25, 22-25)



Croazia-Spagna 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)



Slovenia-Spagna 3-0 (25-19, 25-15, 25-15)



2 settembre: ore 20.30 Bulgaria-Ucraina



3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia



4 settembre: ore 17.30 Ucraina-Finlandia, ore 20.30 Croazia-Slovenia



5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria



POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)



Macedonia del Nord-Danimarca 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-22)



Montenegro-Olanda 0-3 (19-25, 18-25, 22-25)



Polonia-Repubblica Ceca 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)



Danimarca-Repubblica Ceca 1-3 (15-25, 25-23, 27-29, 22-25)



Olanda-Polonia 1-3 (25-23, 13-25, 19-25, 22-25)



Olanda-Repubblica Ceca 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)



2 settembre: ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro



3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord



4 settembre: ore 17.00 Danimarca-Olanda, ore 20.00 Repubblica Ceca-Montenegro



5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda



6 settembre: ore 17.00 Montenegro-Polonia, ore 20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca



POOL D - Israele (Tel Aviv)



Grecia-Israele 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 21-25, 13-15)



Turchia-Francia 0-3 (20-25, 28-30, 25-27)



Romania-Portogallo 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)



Francia-Portogallo 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-15)



Romania-Israele 2-3 (25-27, 25-12, 25-21, 22-25, 8-15)



Romania-Turchia 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15)



Portogallo-Grecia 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 16-25, 12-15)



Turchia-Grecia 3-1 (25-25, 26-24, 25-19, 25-22)



2 settembre: ore 20.00 Israele-Francia



3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo



4 settembre: 17.00 Francia-Romania, ore 20.00 Portogallo-Turchia



5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele