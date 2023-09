Europei Maschili: l'Italia a Bari in attesa della sfida con la Macedonia

BARI- L’italia è arrivata in Puglia nel pomeriggio di oggi dopo le fatiche di ieri sera nella lunga sfida con la Germania conclusa al tie break. Il prossimo step si chiama Macedonia del Nord, quarta della Pool C, squadra mai affrontata dagli azzurri nella storia. Giannelli e compagni arrivano a Bari con un bottino di cinque vittorie su cinque gare e 14 punti in un percorso di crescita che ha visto gli azzurri abbracciare migliaia di tifosi ed appassionati tra Bologna, Perugia e Ancona. C’è stato spazio per tutti nella Fase a Gironi a conferma di quanto detto diverse volte da De Giorgi sul tema del gruppo e delle opportunità. A Bari arrivano insieme all’Italia anche nazionali del livello di Polonia, Olanda e Serbia senza sottovalutare le altre in corsa come Macedonia del Nord, avversaria dell’Italia negli Ottavi, Repubblica Ceca e Belgio. Variazione nel calendario gare degli Ottavi a Bari per quanto riguarda domenica 10 settembre. Rispetto a quanto comunicato ieri, la gara tra Polonia e Belgio si giocherà alle 21 mentre Serbia-Repubblica Ceca alle 18.