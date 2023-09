Europei Maschili: oltre 1100000 di telespettatori per Italia-Macedonia

BARI- Sale l’entusiasmo intorno alla nazionale di Ferdinando De Giorgi che oltre a riempire i palazzetti, ottiene anche numeri importanti in televisione. Sono stati 956.000 i telespettatori che nel pomeriggio di ieri hanno seguito la gara tra Italia e Macedonia del Nord su Rai2 con uno share pari al 5,8% mentre sui canali SKY in 135.000 erano sintonizzati per la vittoria che ha consegnato agli azzurri il pass per i Quarti a Bari.

Il prossimo impegno degli azzurri con l’Olanda nei Quarti sarà trasmesso in diretta martedì 12 settembre alle 21 in diretta su RAI Sport e su SKY Sport Arena.



RISULTATI E CALENDARIO-



Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre



9 settembre 2023