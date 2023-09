Europei Maschili: l'Italia vola a Roma, l'Olanda si arrende al tie break

BARI- Tutto è bene quel che finisce bene, ma quanta sofferenza nel quarto di finale contro l'Olanda, per i giocatori in campo, per i 5280 del Pala Florio, per i tanti incollati ai teleschermi in tutta italia e anche all'estero. Gli azzurri vincono al tie break 3-2 (19-25; 25-17; 26-16; 23-25; 15-12) al termine di una vera e propria battaglia che ha visto gli uomini di De Giorgi giocare a sprazzi e subire il gioco della formazione di Piazza per diversi tratti della partita. Determinante l'infortunio subito da Roberto Russo nel corso del primo set quando, con l'Italia in controllo del gioco, il centralone palermitano si è accasciato sotto rete. Si teme una distorsione che potrebbe tenerlo fuori proprio nella fase calda dell'Europeo, una vera beffa per questo giocatore che ha già pagato un duro prezzo agli infortuni. L'Italia ha faticato a ritrovarsi e a rispondere. Perso il primo set ha reagito e vinto con buon cipiglio i due successivi ma nel quarto è tornata a balbettare e l'Olanda, trascinata da un grande Nimir, ha pareggiato i conti. Iniziato male anche il tie break gli azzurri hanno saputo trovare le risorse per tornare in sella al match ed hanno strappato, con le unghie e con i denti, una vittoria che li porta a Roma a giocare per le medaglie. Primo ostacolo in semifinale giovedì l'ostica Francia, ma ora bisogna darci dentro senza paura. per difendere il titolo europeo conquistato due anni fa. L'Italia non deve fermarsi.

De Giorgi, neanche a dirlo non cambia l’Italia. Giannelli come sempre in regia, Romanò opposto, Russo e Galassi centrali, Lavia e Michieletto schiacciatori, Balaso libero.

L'Olanda schiera Keemink regista, Nimir Abdel-Aziz opposto, Parkinson e Plak centrali, Jorna e Tuinstra di banda, Andringa libero.

La nostra partenza non è felice. Il primo punto della partita è olandese e parte dalle mani di Nimir che da il via al suo show personale, bomba al servizio e (1-3) per la squadra di Piazza. Gli orange ricevono bene e tengono il cambio palla (3-5). Giannelli suona la carica dai nove metri. Muro di Plak e azzurri sotto di tre (3-6). Michieletto accorcia le distanze (6-7), grandissimo muro di Russo (7-7). Romanò stoppa Ninir sotto rete e passiamo avanti (10-9). La partita è intensa, attacchi, muri e difese da ambo le parti, Balaso fa numeri, ma l’Olanda è lì. Ace di Romanò e doppio vantaggio azzurro (12-10). L’Italia Russo per una brutta distorsione, e qualcosa si rompe nella testa dei nostri giocatori. Deve entrare Sanguinetti a freddo e fatica a carburare. Perdiamo qualche distanza e qualche certezza ma soprattutto è evidente il notevole contraccolpo psicologico. Nimir firma la parità (14-14), l’Olanda passa avanti (15-14). Nimir imperversa da posto 2. Con un ace di Tuinstra e un primo tempo di Plak andiamo sotto di tre (15-18). ‘Pensate a Russo o alla partita ?’ tuona De Giorgi nel time out, con il tentativo di scuotere i suoi, ma l’inerzia del set è ormai girata (15-19). Nimir dai nove metri scava il solco decisivo (17-22). Romanò la spara fuori ed è set point per l’Olanda (18-24). La chiude, guarda un po', in diagonale Nimir che firma il nono punto personale nel parziale (19-25).

Ripartiamo con un altro atteggiamento mentale, 3-1 con un errore al servizio di Plak. Balaso, Giannelli, Lavia, attacco vincente e (6-3). Siamo bravi nel cambio-palla e manteniamo i tre di vantaggio (9-6) grazie ai nostri schiacciatori di banda. Nimir è meno efficace, sbaglia due servizi e prendiamo coraggio. Sontuosa battuta vincente di Romanò (13-9). Finalmente un punto dal centro firmato Galassi (15-11). Le manone di Michieletto a muro, Italia a +5 (16-11) . Romanò murato, gli uomini di Piazza di riavvicinano (16-13). L’ace imperioso di Michieletto ristabilisce le distanze (19-14). Arriva il terzo errore consecutivo di Nimir dai nove metri (20-15). Ancora un sevizio vincente, stavolta di Romanò, e l’Italia va (22-16). Romanò spara sulle mani del muro, è il set point (24-17). Murone di Galassi (25-17), finisce qui. Ristabilita la parità. La partita è ancora tutta da giocare.

Muro di Michieletto e siamo subito 2-0 ad inizio del terzo set. Lavia si appoggia al muro olandese (4-1). La nostra nazionale ha ritrovato i suoi ritmi e gli errori sono ridotti al minimo, la partita si mantiene vibrante, con le due squadre che giocano un’ ottima pallavolo. Un block di Jorna e l’Olanda è di nuovo li (4-3). Lo stesso Jorna sbaglia un attacco e ci riporta a + 3 (7-4). E’ Lavia che ha la mano più calda in questa fase del match. Il muro di Giannelli ci regala il punto numero 10. Ancora un errore in attacco dell’Olanda (11-6). Sanguinetti rompe il ghiaccio, imperioso primo tempo (13-8). Michieletto spara un servizio all’incrocio delle righe (14-8). Italia sul velluto con Romanò che finalizza una bella ricostruzione (16-8). Piazza attinge dalla panchina ma gli azzurri concedono poco. Due punti di Galassi, una bomba di Romanò e siamo 21-12. Tocco leggero e beffardo di Michieletto (24-15), è set point. E’ Romanò che chiude il parziale (25-16).

Piazza rimette in campo la formazione titolare e l’Olanda è meno fallosa rispetto ai due set precedenti. L’Italia regala due punti agli ‘orange’ (1-3). Tocco a rete del palleggiatore Keemink e dobbiamo inseguire (2-5). Romanò firma il 4-5 finalizzando un contrattacco. Galassi rimedia a muro una ricezione sporca (5-6). Nimir sfrutta le mani del muro e l’Olanda è a +3 (5-8). Galassi cresce punto dopo punto, un muro sontuoso e Italia a -1 (7-8). Teniamo il cambio palla nonostante la ricezione non sia perfetta. Due Grandi ace di Nimir poi due grandi conclusioni dello stesso opposto (8-13) L’Italia si smarrisce, non riusciamo a togliere Nimir dai 9 metri (8-14). Entrano Mosca e Rinaldi, forze fresche che danno la scossa. Murone di Galassi (è il quarto), ci riavviciniamo (14-18). Ancora due block di Giannelli e Galassi e siamo a -2 (17-19), non basta. Ace di Plak, torniamo sott’acqua (17-21). Tommaso Rinaldi sugli scudi, si prende il lusso di murare Nimir (21-23), poi una difesa incredibile e l’errore dello stesso Nimir (22-23), ci crediamo. Il pubblico si esalta sostiene gli azzurri a gran voce. Non basta. Romanò spreca la palla dell’aggancio e l’Olanda pareggia i conti (23-25). Semifinale in palio al tie break.

Nimir parte al servizio nel set decisivo. Subiamo il muro di Parkinson (0-1), non riusciamo a ricevere i servizi del bomber olandese (0-2). La squadra di Piazza sbaglia poco, Nimir ha la mano calda (2-4). Due palle divine di Lavia e siamo di nuovo in parità (4-4). Necessitano cuori forti per sostenere gli azzurri, il pubblico di Bari risponde presente. Romanò firma il sorpasso prima con un attacco vincente poi con un grande ace (7-5). Doppio vantaggio al cambio di campo (8-6). Michieletto trasforma una difesa di Giannelli con una bomba vincente (11-8) ma c’è ancora un lungo pezzo di strada da fare. Sbertoli entra al servizio, non è una mossa vincente ma teniamo il cambio palla. Lavia firma il punto del match point (14-11). Laviaaaa ci porta a Roma 15-12. E’ stata durissima ma siamo in semifinale.

IL TABELLINO-

ITALIA-OLANDA 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12)

ITALIA: Michieletto 22, Russo 2, Romanò 21, Lavia 16, Galassi 9, Giannelli 4. Balaso (L). Sanguinetti 2, Scanferla, Rinaldi 2, Sbertoli, Mosca 3, N.e Bottolo, Bovolenta. All. De Giorgi

OLANDA: Tuinstra 14, Plak 7, Abdel-Aziz 31, Jorna 9, Parkinson 8, Keemink 2, Andringa (L). Van Garderen 2, Wiltenburg, Ter Horst, Meijs, Ter Maat, Korenblek, N.e. Klok. All. Piazza

ARBITRI: Sarikaya (TUR), Mezoffy (HUN)

Durata: 29’, 24’, 24’, 31’, 21’ Tot: 129’

Italia: 6 a, 17 bs, 15 mv, 22 et

Olanda: 7 a, 19 bs, 10mv , 26 et

RISULTATI E CALENDARIO-

Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

9 settembre 2023

Ottavi di Finale "1": Italia vs Macedonia del Nord 3-0 (25-20, 25-12, 25-15)

Ottavi di Finale "4": Olanda vs Germania 3-2 (25-20, 25-23, 22-25, 18-25, 15-12)

10 settembre

Ottavi di Finale "3": Serbia vs Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 26-24, 25-21)

Ottavi di Finale "2": Polonia vs Belgio 3-1 (25-16, 25-17, 23-25, 25-22)

Ottavi di finale a Varna, 8-9 settembre

8 settembre 2023

Ottavi di Finale "7": Croazia vs Romania 2-3 (17-25, 20-25, 25-17, 28-26, 12-15)

Ottavi di Finale "6": Francia vs Bulgaria 3-0 (25-21, 25-21, 25-15)

9 settembre 2023

Ottavi di Finale "5": Slovenia vs Turchia 3-2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13)

Ottavi di Finale "8": Portogallo vs Ucraina 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)

Quarti di finale a Varna, 11 settembre

QF3: Slovenia vs Ucraina 3-1 (25-17, 31-29, 21-25, 25-23)

QF4: Francia vs Romania 3-0 (25-22, 25-14, 27-25)

Quarti di finale a Bari, 12 settembre

QF2: Polonia vs Serbia 3-1 (26-28, 25-15, 36-34, 25-17)

QF1: Italia vs Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12)

Semifinali a Roma, 14 settembre

Ore 18.00 Semifinale 2: Polonia- Slovenia

Ore 21.15: Semifinale 1: Italia - Francia

Finali a Roma, 16 settembre

Finale 3/4 ore 18.00

Finale 1/2 ore 21.00