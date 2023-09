Europei Maschili: la Polonia prima finalista

ROMA- In un PalaEur gremito in ogni ordine di posti la Polonia rispetta il pronostico e supera, nella prima semifinale, per 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21) la Slovenia al termine di una bella partita che ha visto la squadra di Cretu vincere il primo set prima di arrendersi sotto i colpi di Leon che con 25 punti ha fatto la differenza. A penalizzare la formazione di Grbic anche l'infortunio del regista Gregor Ropret uscito nel corso del terzo set. Ora i polacchi saranno spettatori interessati del match fra Italia e Francia che inizierà alle 21.15.