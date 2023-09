Europei Maschili: il sogno continua, Italia in finale

ROMA - Un' Italia da stropicciarsi gli occhi, capace di ammortizzare l'assenza di Roberto Russo, e di scendere in campo con la voglia e la determinazione di stupire ancora. Nella semifinale contro la Francia , non una squadretta qualsiasi, Giannelli e compagni hanno giocato una partita incredibile imponendosi con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25- 23) mandando in visibilio i 10000 del PalaEur, fra i quali il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida grande appassionato di volley. Gli azzurri conquistano dunque la finale di sabato quando dovranno sfidare alle 21.15 sempre nel Palazzo dello Sport romano, la Polonia che ha superato la Slovenia nel pomeriggio. Un match che è la ripetizione della finale Mondiale dello scorso anno, a campi invertiti. Sarà spettacolo ed emozione allo stato puro. Non vediamo l'ora di godercelo.

Per la semifinale De Giorgi, che deve rinunciare come previsto a Roberto Russo seduto comunque in panchina ed in via di guarigione, sceglie Giannelli in regia, Romanò opposto, Mosca (preferito a Sanguinetti) e Galassi centrali, Lavia e Michieletto di banda.

Andrea Giani risponde con Brizard al pallggio, Patry opposto, Chinenyeze e Le Goff centrali, Louati e Carle martelli, Grebennikov libero.

Inizio equilibrato, con attacchi e difese da ambo le parti. Brizard mette a segno un bell’ace (2-3) per i francesi ma Lavia riporta avanti l’Italia (4-3). Le due formazioni tengono bene il cambio palla (6-6), i ritmi sono alti fra due squadre forti. Break dei transalpini su un errore di Lavia, ma l’Italia risponde con un ace di Mosca (10-9) per noi. Una Pipe di Carle firma il nuovo sorpasso (10-11), Romanò la spara fuori e i francesi si prendono due punti di vantaggio (11-13). Mosca prende sempre maggiore sicurezza e, dopo una brutta ricezione azzurra, rimedia con un gran muro (14-15). Un sontuoso attacco di Lavia firma l’aggancio (15-15). Giani inserisce Clevenot per Carle, con il tentativo di migliorare una ricezione balbettante. Romanò ci porta avanti con una conclusione sul muro (17-16). Entra Ngapeth al servizio, mossa vincente perché Erwin firma subito un ace (17-18). De Giorgi risponde con Sbertoli sempre dai nove metre ed è altrettanto decisivo con una serie di ‘bombe’ che mettono in crisi i francesi. Romanò riporta gli azzurri in vantaggio (19-18) e Giannelli chiude di seconda un contrattacco (20-18), tocco intelligente di Lavia e l’Italia è a + 3 (21-18). Non ci fermiamo più Romanò scardina il muro avversario (22-18). Tillie spara a rete un servizio. È set point (24-20). Errore al servizio di Jouffroy e il primo set è nostro (25-21).

Si riparte con una grande difesa di Romanò e con un pallonetto di Giannelli, poi colpo chirurgico di Michieletto e una bomba di Romanò e siamo 3-0 ma è solo l’inizio. Ace di Brizard e Francia a -1 (4-3). Giannelli dimostra tutta la sua abilità da schiacciatore (7-4). Italia mostruosa nel contrattacco (10-6). Michieletto mette in crisi Patry e gli azzurri volano a + 5 (12-7). Lavia ancora ‘affonda’ Boyer con una bomba da seconda linea e siamo 13-7. Giani continua a ruotare tutti i suoi giocatori e la Francia ha un sussulto chiudendo uno scambio pazzesco con mille difese da una parte e dall’altre (13-9). Primo tempo di Chinenyeze, Francia a -3 (14-11). Servizio vincente di Boyer e blues più vicini (18-15). Rinaldi entra, piazza un gran servizio, Lavia lo finalizza (23-18), poi il figlio d’arte piazza un ace ed è set point (24-18). Ngapeth dai nove metri la scaglia fuori (25-19). Anche il secondo è nostro.

Si trepida al fischio d’inizio del terzo set, l’Italia deve finalizzare quanto costruito nei primi due parziali. Lavia, poi Romanò, è subito 2-0. Muro di Mosca, promosso a pieni voti, e 3-1. Michieletto fa sentire la sua presenza in campo (6-3). Boyer piazza un altro ace, la Francia non molla (6-5). Risponde Galassi dai nove metri, poi il muro di Michieletto e l’Italia continua la sua corsa (9-5). La classe di Giannelli a muro (11-6). Contrattacco sontuoso azzurro, con due difese incredibili di Lavia e poi la chiusura di Michieletto (12-6). Con Jouffroy al servizio sussulto della squadra di Giani che recupera tre punti (12-9). De Giorgi ferma tutto. L’Italia resta concentrata ed il muro ad uno di Galassi ci riporta a + 5 (15-10). Ancora un contrattacco di Lavia (18-11), il traguardo si avvicina ma non è finita. Qualche indecisione in ricezione e la Francia è di nuovo a -4 (18-14). Muro di Chinenyeze, Romanò la spara fuori, muro di Brizard e gli uomini di Giani si riavvicinano pericolosamente (21-20), tutto torna pericolosamente in bilico. Michieletto spezza la serie dei blues dopo una grande difesa di Balaso (22-20). Lo stesso schiacciatore di Trento la spara senza paura firmando un ace che vale triplo (23-20). Contrattacco di Boyer (23-22). Romanò con un attacco spettacolare ci regala due match point (24-22). Il servizio out di Ngapeth fa esplodere il Pala Eur, siamo in finale.

IL TABELLINO-



ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-21, 25-19, 25-23)

ITALIA: Michieletto 9, Mosca 4, Romanò 15, Lavia 13, Galassi 5, Giannelli 6, Balaso (L). Sbertoli 1, Rinaldi 1, Sanguinetti. N.e. Scanferla , Bottolo , Russo, Bovolenta. All. De Giorgi

FRANCIA: Carle 2, Le Goff 4, Brizard 2, Louati 3, Chineeyeze 10, Patry 4. Grebennikov (L). Tillie 2, Ngapeth 6, Boyer 6, Bultor, Clevenot 5, Jouffroy. N.e: Toniutti. All. Giani

ARBITRI: Simic (SRB ), Vasileiadis (GRE)

Durata set: 29’, 29’, 33’ Tot: 91'

Italia: a 5, bs 13, mv 6, et 19

Francia: a 6, bs 16, mv 2, et 21

RISULTATI E CALENDARIO-

Semifinali a Roma, 14 settembre

Semifinali



Polonia- Slovenia 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21)

Italia – Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23)

Finali a Roma, 16 settembre

Finale 3/4 ore 18.00

Slovenia - Francia

Finale 1/2 ore 21.00

Italia – Polonia



IL CAMMINO EUROPEO DEGLI AZZURRI-

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)

Estonia-Italia 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)

Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)-

Italia-Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

Italia – Germania 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12)

Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9 settembre



Italia vs Macedonia del Nord 3-0 (25-20, 25-12, 25-15)

Quarti di finale a Bari, 12 settembre



Italia vs Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12)

Semifinale a Roma, 14 settembre



Italia – Francia 3-0 (25-21, 25-19. 25-23)

Finale 1/2 a Roma, 16 settembre ore 21.00



Italia - Polonia