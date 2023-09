Qualificazioni Olimpiche: l'italia parte forte, superata la Corea

LODZ (POLONIA)- Inizia con un successo il Torneo di Qualificazione Olimpica della nazionale italiana femminile. All’Atlas Arena di Lodz, le azzurre hanno infatti battuto con un netto 3-0 (25-11; 25-20; 25-17) la Corea del Sud conquistando la prima preziosa vittoria nella sfida valida per la prima giornata della Pool C. Prestazione solida quella offerta da capitan Sylla e compagne che al cospetto delle coreane hanno approcciato in maniera decisa ad un Pre-Olimpico che non concederà grossi margini d’errore. Neanche il tempo di godersi il primo successo che domani, sempre alle 20:45 (diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming su volleyballworld.tv) l’Italia sarà chiamata a ripetersi contro la Slovenia del CT italiano, Marco Bonitta, nel secondo dei sette match in programma a Lodz.

Per l’esordio all’Atlas Arena di Lodz con la Corea del Sud Mazzanti sceglie il sestetto con Bosio in regia e Antropova in diagonale, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Lubian-Danesi al centro, e Fersino libero. Dall’altra parte coach Hernandez Gonzalez parte con Kim in regia, Kwon opposto, Park e Kang schiacciatrici, Jung e Lee al centro, e Kim Y. libero. L’avvio di partita è tutto azzurro: Antropova apre con un attacco di forza, mentre Danesi a muro e poi Pietrini e Sylla scavano il primo gap significativo del match costringendo la Corea del Sud al primo timeout sull’8-3. Il forcing italiano prosegue implacabile con Antropova e poi Lubian e a niente serve un nuovo timeout di coach Hernandez Gonzalez con le azzurre che toccano il +8 (12-4). Preso il largo l’Italia non si guarda più indietro chiudendo in scioltezza il primo parziale 25-11 con Antropova e Pietrini particolarmente ispirate. Nel secondo set la musica cambia: l’attacco coreano diretto da Kim inizia ad ingranare mentre le azzurre partono con il freno a mano tirato e complice qualche errore di troppo in attacco inseguono 1-4. Le risposte di Antropova e Pietrini rimettono in equilibrio il match che diventa combattuto sino al 15-14. Poi le azzurre riprendono il discorso interrotto a fine primo parziale e con Pietrini e un servizio di Bosio, volano sul 20-16. È lo strappo giusto, quello che consente a Sylla e compagne di chiudere il secondo set 25-20 grazie ad un bell’attacco in fast di Lubian. Il terzo set ripropone invece il copione del primo con le azzurre che iniziano subito al massimo e la Corea del Sud costretta a correre ai ripari sotto i colpi di Sylla, i muri di Danesi e le giocate di forza di Antropova (9-3). Kang, Lee e Kwon sono le ultime ad arrend ersi ma l’Italia non concede scampo continuando a spingere forte con Lubian, Pietrini e la neo entrata Squarcini (per Danesi) volando sul 14-6. Kim e compagne non tengono più il passo e di un’Italia che trova con le subentrate Villani, Nwakalor e Squarcini l’ultimo sprint per chiudere il match 25-17 portando a casa il primo importante successo nella Pool C del Torneo di Qualificazione Olimpica.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia) - « Abbiamo fatto una buna partita con tanta attenzione – ha analizzato il CT Davide Mazzanti -. Forse abbiamo perso solo un po’ di qualità in attacco nel secondo set. Adesso però dobbiamo essere bravi e rapidi nel mantenere alto il nostro ritmo di gioco e soprattutto gestire le energie partita dopo partita in un torneo molto serrato. Penso che dobbiamo finire di metabolizzare l’Europeo e questo Pre-Olimpico è una grande occasione per farlo e soprattutto per crescere partita dopo partita ».

Francesca Bosio (Italia) - « Sono molto felice perché abbiamo fatto belle cose anche se qualcosa bisogna ancora perfezionarlo ma in generale siamo anche tornate a divertirci e questo è molto importante in vista dei prossimi impegni qui a Lodz. Il divertimento in campo, tornare a sentire belle sensazioni, deve accompagnare la nostra crescita in questo torneo perché abbiamo attraversato un momento post Europeo non semplice ed ora sarà importante giocare con serenità per chiudere nel miglior modo possibile questa lunga estate ».

IL TABELLINO-



ITALIA-COREA DEL SUD 3-0 (25-11; 25-20; 25-17)

ITALIA: Lubian 8, Bosio 1, Pietrini 12, Danesi 10, Antropova 13, Sylla 12, Fersino (L), Parrocchiale, Nwakalor S. 3, Squarcini 2, Gennari, Villani 2. N.E.: Degradi, L. Nwakalor (L). All. Mazzanti

COREA DEL SUD: Park 5, Jung 5, Kwon 5, Kang 10, Lee 5, Kim, Kim Y. (L), Shin, Moon (L), Pyo, Lee H. 2. N.E.: Park E., Lee D., Lee S. All. Hernandez Gonzalez

ARBITRI: Grass Angela (Bra) e Chung Sze Lai Credic (Hkg)

Durata set: 18’, 22’, 21’ Tot: 61’

Italia: a 2, bs 9, m 10, et 16.

Corea del Sud: a 0, bs 7, m 3, et 13.

