Qualificazioni Olimpiche: le azzurre calano il tris con la Thailandia

LODZ (POLONIA) - L’Italia cala il tris di vittorie a Lodz. Dopo Corea del Sud e Slovenia, le azzurre hanno battuto anche la Thailandia 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18) nella sfida valida per la terza giornata della Pool C del Torneo di Qualificazione Olimpica in svolgimento in Polonia. Grazie ad una prestazione ancora una volta di spessore (Antropova 34 punti), contro una Thailandia sempre ostica da affrontare, le ragazze del CT Davide Mazzanti restano al comando della classifica del proprio girone a punteggio pieno in attesa delle decisive sfide in programma all’Atlas Arena fino al 24 settembre. Nello specifico domani le azzurre affronteranno la Colombia (alle ore 11:30 in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su volleyballworld.tv) per poi tuffarsi nel rush finale contro Usa (22 settembre alle ore 20:45), Germania (23 settembre alle ore 20:45) e Polonia (24 settembre alle ore 20:45).

Rispetto ai match con Corea del Sud e Slovenia, il CT azzurro, Davide Mazzanti opera un solo cambio inserendo Squarcini al posto di Lubian al centro. Poi confermata la diagonale Bosio-Antropova, Danesi a completare il reparto centrale, Sylla e Pietrini schiacciatrici, e Fersino libero. Dall’altra parte la Thailandia inizia la partita con Pornpun in palleggio, Pimpichaya opposto, Chatchu-On e Ajcharaporn schiacciatrici, Thatdao-Hattaya al centro, e Piyanut libero. Dopo un avvio con frenato (2-4 con attacco vincente di Thatdao), le azzurre si svegliano: Squarcini trasforma una palla al centro non semplice a cui seguono un ace di Antropova, l’attacco vincente di Sylla e un muro di Squarcini (6-4). L’Italia con Antropova e Sylla in particolare spolvero offensivo, tocca il +4 peccando solo in qualche ricezione. Antropova e Squarcini in attacco, con Fersino molto efficace in difesa, consentono all’Italia di conservare il vantaggio poi sigillato da due attacchi vincenti di Pietrini che spianano la strada dell’Italia nel primo set chiuso con il parziale di 25-19 nonostante le prove di grande sostanza sul fronte thailandese di Ajcharaporn e Thatdao. Il secondo set è bello e combattuto sin dai primi scambi: Pornpun apre le danze con Danesi, Ajcharaporn e Squarcini (3-3). Wipawee e Ajcharaporn da una parte ed Antropova e Sylla dall’altra proseguono il punto a punto poi interrotto da Pietrini dopo una super difesa di Fersino (15-13). Dopo un timeout di coach Danai le thailandesi accelerano riprendendo le azzurre con Chatchu-On autrice prima del blockout del 16-16 e poi del colpo piazzato del sorpasso (17-18) intervallato dalla pipe di Sylla. Le asiatiche toccano il +3 (17-20) spezzando ritmo ed entusiasmo di un’Italia che non riesce più a trovare ritmo offensivo, nonostante gli ingressi di Gennari, Villani e Lubian cedendo il secondo parziale 21-25. Nel terzo game le azzurre partono bene (5-2 con murone di Pietrini e Danesi) per poi farsi riprendere e superare da una Thailandia inesauribile in difesa e cinica in attacco con Ajcharaporn e Wipawee (7-9). Dopo un timeout provvidenziale di Mazzanti, Sylla e compagne girano l’inerzia del set trovando con Squarcini al centro, un ace di Antropova ed un paio di colpi di Pietrini, lo scatto per riacciuffare il match (11-11). Ricucito il gap sale in cattedra Ekaterina Antropova che torna incisiva e decisiva come nel primo parziale abbattendosi come una furia sulla difesa Thailandese portando le sue sul 21-16. Le ragazze del CT Danai, pur non mollando un cm, non riescono ad arginare un’Italia ritrovata nel gioco e nel morale che chiude il terzo set 25-22. La Thailandia parte forte nel quarto parziale toccando il +3 (0-3) grazie alla combinazione Pornpurn-Wipawee. Nel momento migliore delle asiatiche si accendono Antropova, Pietrini e ancora Antropova (muro). Danesi mette a referto un muro e poi un paio di importanti attacchi al centro mentre cresce il rendimento offensivo di Sylla (12-9). Sul 15-12 la Thailandia prova a tenere il passo ma Antropova (prima volta oltre quota 30 in azzurro) non lascia che le briciole a Wipawee e compagne nonostante il solito gioco fatto di difese impossibili e attacchi in sovrapposizione. L’opposto azzurra è un rullo compressore che trova nel muro di Danesi l’alleato ideale per mandare i titoli di coda al match con il risolutivo 25-18.

I PROTAGONISTI-



Davide Mazzanti (Italia) – “È stata una partita difficile perché volevo provare a murare e difendere in un modo che però non ci ha consentito di avere una fase break efficace. – ha esordito il CT azzurro -. Questo ci ha fatto perdere ritmo che però siamo riusciti a recuperare difendendo qualche pallone in più trovando anche maggior continuità a muro. Nel secondo set non abbiamo capitalizzato al meglio alcune situazioni forse anche perché non siamo stati bravi a farci scivolare di dosso quello che non veniva. Poi però le ragazze sono state brave a focalizzarsi sul pallone successivo trovando la forza per portare a casa la partita. In vista della sfida di domani dobbiamo capire come stiamo fisicamente perché dovremo dare il massimo contro una squadra assolutamente da non sottovalutare contro una squadra che conosciamo poco”.

Ekaterina Antropova (Italia) – « Sono felicissima perché era davvero importante portare a casa questa partita – ha dichiarato l’opposto azzurra – contro una Thailandia che gioca una pallavolo molto complessa. Avere evitato il tiebreak è stato molto importante così come è stato importante adattarci conquistando una vittoria fondamentale. In questo momento stiamo giocando bene come gruppo, siamo cariche e pronte a sostenerci. Chi entra da il suo contributo ed al di là da chi gioca riusciamo a mantenere un livello di attenzione alto al pari di quello tecnico. Credo che questo sia qualcosa di veramente importante in vista delle prossime partite. Dal punto di vista personale sono felice della mia prestazione anche se viene sempre prima quella di squadra. Adesso dobbiamo prepararci alle ultime sfide a partire da domani per poi tuffarci nelle ultime tre che potrebbero decidere la qualificazione ».

Federica Squarcini (Italia) – « Queste squadre hanno un sistema di gioco molto differente dal nostro e ad essere sincera ci hanno fatto un po’ impazzire in molti momenti del match. Poi però siamo riuscite ad imporre il nostro gioco con pazienza e con una bella reazione di gruppo. Siamo rimaste coese e focalizzate e questo è un aspetto che mi ha particolarmente colpita e che mi fa ben sperare in vista degli ultimi impegni di questa qualificazione. Uscire bene dal momento vissuto tra secondo e terzo set è stato frutto del nostro modo di stare in gruppo e dalla voglia che abbiamo messo in campo per portare a casa questa vittoria dal peso specifico molto alto. Poi è subentrata la nostra grinta che ci ha permesso di chiudere i conti contro una Thailandia che mi ha fatto davvero un’ottima impressione ».

IL TABELLINO-



ITALIA-THAILANDIA 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18)

ITALIA: Antropova 34, Sylla 10, Squarcini 12, Bosio, Pietrini 12, Danesi 14, Fersino (L), Gennari, Lubian, Villani. N.E.: Nwakalor S., Nwakalor L., Parrocchiale (L), Degradi. All. Mazzanti

THAILANDIA: Pornpun, Chatchu-On 10, Thatdao 12, Pympichaya 3, Ajcharaporn 9, Hattaya 12, Pyanut (L), Wipawee 13, Nootsara, Sasipapron, Thanacha, Jidapa (L). N.E.: Wimonrat e Jarasporn. All. Danai

ARBITRI Noemi Rene Karina (ARG) e Vlastimil Kovar (CZE)

Durata: 23’, 25’, 24’, 24’: Tot: 96'

Italia: a 6, bs 13, m 13, et 26.

Thailandia: a 5, bs 9, m 5, et 20.

CALENDARIO COMPLETO E RISULTATI POOL C DEL PRE-OLIMPICO FEMMINILE 2023-

Pool C (Lodz, Polonia)

Usa-Colombia 3-0 (25-12; 25-12; 25-13)

Germania-Thailandia 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)

Polonia-Slovenia

Italia-Corea del Sud 3-0 (25-11; 25-20; 25-17)

Germania-Colombia 3-1 (23-25; 28-26; 25-19; 25-14)

Usa-Thailandia 3-0 (25-13; 25-16; 25-18)

Polonia-Corea del Sud 3-1 (25-22; 24-26; 25-21; 25-9)

Italia-Slovenia 3-0 (25-15; 25-15; 25-17)

Germania-Corea del Sud 3-2 (25-13; 25-21; 23-25; 22-25; 15-7)

Italia-Thailandia 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18)

19/09 ore 17:30 Polonia-Colombia

19/09 ore 20:30 Usa-Slovenia

20/09 ore 11:30 Italia-Colombia

20/09 ore 14:30 Usa-Corea del Sud

20/09 ore 17:30 Polonia-Thailandia

20/09 ore 20:30 Germania-Slovenia

22/09 ore 11:30 Colombia-Corea del Sud

22/09 ore 14:30 Thailandia-Slovenia

22/09 ore 17:30 Polonia-Germania

22/09 ore 20:45 Italia-Usa

23/09 ore 11:30 Colombia-Slovenia

23/09 ore 14:30 Thailandia-Corea del Sud

23/09 ore 17:30 Polonia-Usa

23/09 ore 20:45 Italia-Germania

24/09 ore 11:30 Corea del Sud-Slovenia

24/09 ore 14:30 Thailandia-Colombia

24/09 ore 17:30 Usa-Germania

24/09 ore 20:30 Italia-Polonia

CLASSIFICA POOL C-

Italia 3V (9 punti), Germania 3V (8 punti), Usa 2V (6 punti), Polonia 2V (6 punti), Corea del Sud 0V (1 punti), Colombia 0V (0 punti), Thailandia 0V (0 punti), Slovenia 0V (0 punti).