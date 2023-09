Qualificazioni Olimpiche: De Giorgi conferma i 14 dell'Europeo

ROMA- La Nazionale Maschile reduce dalla vittoria della medaglia d’argento nei Campionati Europei è pronta a voltare pagina e a proiettarsi verso l’ultimo, importante, impegno stagionale: il torneo di qualificazione olimpica che vedrà protagonisti gli azzurri a Rio de Janeiro dal 30 settembre all’8 ottobre (Pool A). Le prime due classificate della pool staccheranno il pass per i Giochi di Parigi 2024 (si gioca con la formula del round robin). Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha confermato i 14 atleti della rassegna continentale.

I 14 DI DE GIORGI-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.



Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.



Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.



Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.



Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Il gruppo azzurro si ritroverà a Cavalese (TN) a partire da giovedì 21 settembre con la partenza per il Brasile fissata per martedì 26 settembre in serata da Venezia.

LO STAFF AZZURRO-

Ferdinando De Giorgi (Commissario Tecnico)

Massimo Caponeri (2° allenatore)

Nicola Giolito (Ass. Allenatore, Preparatore Atletico)

Ivan Contrario (Scoutman)

Vittorio Sacripanti (Dirigente accompagnatore)

Piero Benelli (Medico) dal 24/9

Marco Penza (Medico) fino al 24/9

Sebastiano Cencini (Fisioterapista)

Francesco Alfatti (Fisioterapista)

Giuliano Bergamaschi (Pedagogista) dal 26/9

Giacomo Giretto (Team Manager)

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI-

30 settembre

Italia-Repubblica Ceca ore 18.30



1 ottobre

Italia-Qatar ore 22



3 ottobre

Italia-Ucraina ore 22



4 ottobre

Italia-Germania ore 18.30



6 ottobre

Italia-Iran ore 18.30



7 ottobre

Italia-Cuba ore 18.30



8 ottobre

Italia-Brasile ore 15