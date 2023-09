Qualificazioni olimpiche, Italia-Germania: orario e dove vederla in tv

LODZ (POLONIA) - Le qualificazioni per le prossime Olimpiadi sono alle battute finali . L'Italia del volley ha iniziato il percorso non sbagliando un colpo e ottenendo quattro successi ma poi è arrivata la sconfitta contro gli Stati Uniti . Questa sera però le azzurre avranno davanti la Germania nell’ultima partita della Pool A . Le ragazze di Mazzanti scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Polonia-Stati Uniti. In caso di successo delle americane Sylla e compagne avrebbero un bel vantaggio nella corsa al secondo posto che vale il pass per Parigi 2024 .

Italia-Germania, l'orario del match e dove vederla

Le azzurre scenderanno in campo a Lodz alle ore 20.45. La sfida contro la Germania sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport Max (canale 205) tramite abbonamento. Inoltre, la gara sarà visibile in streaming su NOW e SkyGo. La gara non sarà visibile in chiaro.