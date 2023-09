L'Italia di De Giorgi ha raggiunto Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- La Nazionale Maschile è arrivata in Brasile dove da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre sarà impegnata nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici del prossimo anno a Parigi.

Giannelli e compagni, nello storico Ginásio do Maracanãzinho, saranno chiamati a disputare sette impegnativi match per conquistare uno dei due pass messi in palio nella pool A.

La Nazionale Maschile torna, dunque, nell’impianto che nel 2016 la vide conquistare la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici disputati proprio nella città carioca e che rappresenta uno dei luoghi più iconici della storia della pallavolo tricolore dato che qui, nel lontano 1990, gli azzurri allora guidati da Julio Velasco e con l’attuale CT De Giorgi in campo, vinsero il loro primo storico mondiale.

Gli azzurri-



Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli.



Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5. Alessandro Michieletto, 20. Tommaso Rinaldi.

Centrali: 14. Gianluca Galassi, Leandro Mosca, 13. Lorenzo Cortesia, 28. Giovanni Sanguinetti.



Opposti: 23. Alessandro Bovolenta, 16. Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 10. Leonardo Scanferla

Lo staff-

Ferdinando De Giorgi (Commissario Tecnico)

Massimo Caponeri (Vice allenatore)

Il calendario completo della Pool A-

30 settembre

ore 15 Brasile - Qatar

ore 18:30 Italia - Repubblica Ceca

ore 22 Iran - Germania

1 ottobre

ore 1.30 Cuba – Ucraina

ore 15 Brasile – Repubblica Ceca

ore 18:30 Cuba – Germania

ore 22 Italia – Qatar

2 ottobre

ore 1.30 Iran – Ucraina

3 ottobre

ore 15 Iran – Qatar

ore 18:30 Cuba - Repubblica Ceca

ore 22 Italia – Ucraina

4 ottobre

ore 1:30 Brasile – Germania

ore 15 Iran - Repubblica Ceca

ore 18:30 Italia – Germania

ore 22 Cuba – Qatar

5 ottobre

ore 1:30 Brasile – Ucraina

6 ottobre

ore 15 Brasile – Cuba

ore 18:30 Italia – Iran

ore 22 Ucraina – Qatar

7 ottobre

ore 1:30 Germania – Repubblica Ceca

ore 15 Brasile – Iran

ore 18:30 Italia – Cuba

ore 22 Ucraina – Repubblica Ceca

8 ottobre

ore 1:30 Germania - Qatar

ore 15 Brasile – Italia

ore 18:30 Iran – Cuba

ore 22 Ucraina – Germania

9 ottobre

ore 1:30 Repubblica Ceca – Qatar

Nicola Giolito (Assistente Allenatore e Preparatore Atletico)

Piero Benelli (Medico)

Sebastiano Cencini (Fisioterapista)

Francesco Alfatti (Fisioterapista)

Ivan Contrario (Scoutman)

Giuliano Bergamaschi (Pedagogista)

Vittorio Sacripanti (Dirigente accompagnatore)

Giacomo Giretto (Team Manager)

I gironi di qualificazione a Parigi 2024-

Pool A (Rio de Janeiro, Brasile):

Brasile, Italia, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar.

Pool B (Tokyo, Giappone):

Giappone, Stati Uniti, Slovenia, Serbia, Turchia, Tunisia, Egitto, Finlandia.

Pool C (Xi’an, Cina):

Cina, Polonia, Argentina, Olanda, Canada, Messico, Belgio, Bulgaria.

Il calendario degli azzurri e la programmazione -

30 settembre

Italia-Repubblica Ceca ore 18.30; in onda su SKY Sport Max

1 ottobre

Italia-Qatar ore 22; in onda su SKY Sport Uno

3 ottobre

Italia-Ucraina ore 22; in onda su SKY Sport Arena

4 ottobre

Italia-Germania ore 18.30; in onda su SKY Sport Max

6 ottobre

Italia-Iran ore 18.30; in onda su SKY Sport Max

7 ottobre

Italia-Cuba ore 18.30; in onda su SKY Sport Max

8 ottobre

Italia-Brasile ore 15; ; in onda su SKY Sport Uno