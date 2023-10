Diretta Italia-Germania 0-1 (24-26): segui LIVE la sfida del Preolimpico di volley

Sfida per la vetta della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 quella tra Italia e Germania in programma oggi (4 ottobre, ore 18:30 italiane) al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro , con gli azzurri e i tedeschi primi insieme a punteggio pieno dopo tre giornate. Segui la diretta della partita.

19:15

Italia-Germania 14-10

Si scatena Romanò con un doppio ace che porta gli azzurri a +4.

19:12

Italia-Germania 11-8

Errore in attacco di Reichert che porta gli azzurri avanti di un break per la prima volta in tutto il match.

19:07

Italia-Germania 4-5

Equilibrio anche nel secondo set, con i tedeschi che prendono vantaggio grazie all'errore di Sanguinetti.

19:00

La Germania vince il primo set

Non basta la reazione degli azzurri: i tedeschi trovano due punti consecutivi e chiudono sul 26-24. Match comunque equilibrato fin qui, in cui la squadra di De Giorgi può ancora dire la sua.

18:57

Italia-Germania 24-24

Reazione degli azzurri, che annullano tre set-point e portano la sfida ai vantaggi.

18:55

Italia-Germania 21-24

Errore in attacco di Sanguinetti, ora 3 set-point per i tedeschi. De Giorgi chiama il timeout.

18:52

Italia-Germania 19-21

Altro errore di Romanò che riporta i tedeschi sul +2.

18:46

Italia-Germania 15-15

Si infiamma la sfida, con gli azzurri che sono rientrati in corsa.

18:43

Italia-Germania 10-13

Fallo di Romanò per il +3 dei tedeschi. Azzurri chiamati a reagire per restare nel set.

18:40

Italia-Germania 7-9

Break di Brehme che porta avanti i tedeschi.

18:36

Italia-Germania 4-4

Inizio equilibrato della sfida, con scambi lunghi e giocate.

18:32

Italia-Germania, si comincia!

Inizia la sfida tra Italia e Germania: servizio ai tedeschi.

18:26

Italia e Germania in campo, è il momento degli inni

Termina la fase di riscaldamento: ora gli inni nazionali e poi inzierà la sfida.

18:12

Italia contro Germania, come arrivano alla sfida

Italia e Germania arrivano allo scontro diretto entrambe a punteggio pieno nella Pool A del Preolimpico verso Parigi 2024. Un solo set perso per strada dagli azzurri che hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca e poi 3-0 Qatar e Ucraina. Tre set persi invece per i tedeschi, che hanno vinto sempre 3-1: prima contro l'Iran, poi contro Cuba e infine contro i padroni di casa del Brasile.

18:05

Preolimpico, Pool A: il calendario dell'Italia

Un vero e proprio tour de force per l'Italia in Brasile, dove gli azzurri hanno vinto le prima tre gare delle 7 previste in 9 giorni nella Pool A del Preolimpico verso Parigi 2024. Dopo i successi su Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina la prossima avversaria degli azzurri è la Germania del neomodenese Brehme (oggi, 4 ottobre, ore 18:30). Poi ci saranno le sfide contro l'Iran del nuovo bomber di Verona Amin (venerdì 6 ottobre, ore 18:30), contro Cuba che schiera Yant e Herrera (sabato 7 ottobre, ore 18:30) e infine contro i padroni di casa brasiliani guidati dall'intramontabile Bruno (domenica 8 ottobre, ore 15).

17:55

Italia-Germania: dove vederla in tv e streaming

Al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro si sfideranno tra poco più di mezz'ora Italia e Germania in un match della Pool A del Preolimpico di Volley verso Parigi 2024. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv e in streaming, ecco come... (TUTTI I DETTAGLI)

17:46

Italia-Germania per la vetta: la situazione nella Pool A

C'è in palio il primato della Pool A del Preolimpico verso Parigi 2024 nella sfida tra Italia e Germania al 'Maracazinho'. Gli azzurri e i tedeschi comandano appaiati la classifica a punteggio pieno (con 9 punti) a +3 su Cuba e a +4 sul Brasile, mentre a -5 c'è la Repubblica Ceca (con 4 gare). Più indietro Iran (con 4 gare) e Ucraina a quota 3 e Qatar (fermo a zero). A staccare il pass per le Olimpiadi saranno le prime due dei tre raggruppamenti (mentre i restanti cinque posti saranno assegnati attraverso il ranking).

'Maracazino', Rio de Janeiro (Brasile)