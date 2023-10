Qualificazioni Olimpiche: l'Italia cede anche a Cuba, addio Parigi ?

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Una sconfitta che fa male quella subita stasera dalla nazionale di De Giorgi contro Cuba nella penultima partita delle Qualificazioni Olimpiche . L’ 1-3 (22-25; 25-21; 25-27; 27-29) subito per mano dei caraibici, la seconda nel torneo di Rio De Janeiro, rende ormai quasi impossibile la qualificazione degli azzurri per Parigi 2024. Sarà decisiva la sfida di domani contro i padroni di casa del Brasile ma anche in caso di vittoria sarà difficile rientrare nelle prime due che si qualificheranno. Resta ancora, come per la femminile, la possibilità di qualificarsi attraverso il ranking ma certo le attese e le aspettative, alla vigilia, erano ben diverse. Stasera l'Italia ha subito per lunghi tratti il gioco dei caraibici che soprattutto a muro hanno fatto la differenza. Inutili i tentativi dalla panchina di De Giorgi di dare una scossa e nemmeno i cambi hanno sortito gli effetti desiderati.

De Giorgi ha cambiato ancora qualcosa in formazione riaffidando la regia della squadra a Giannelli e reinserendo Lavia come martello, ultimo cambio è stato l’inserimento di Mosca al posto di Sanguinetti al centro. Per il resto tutto confermato con Romanò opposto, Michieletto altro schiacciatore, Galassi al centro e Balaso libero.

Cuba schierata con Thondike in palleggio, Herrera opposto, Yant e Lopez gli schiacciatori, Concepcion e Alonso i centrali, Garcia libero.

Primo set in equilibrio fino al 10-9 per i caraibici che progressivamente sono riusciti ad aumentare il loro vantaggio fino ad un massimo di 5 lunghezze, parziale che gestito con il passare dei minuti, però, è bastato ad arrivare al 25-22 che ha chiuso la prima frazione. Nel corso del set ingresso per Bovolenta al posto di Romanò.

Nel secondo set, dopo una prima fase in cui gli azzurri hanno condotto e gestito un discreto vantaggio (+4), i caraibici sono riusciti a farsi sotto impattando la situazione sul prima sul 14-14 e poi sul 18-18. Nel frattempo De Giorgi ha dato spazio a Sanguinetti e nuovamente a Bovolenta con i due giovani azzurri che hanno contribuito attivamente (rispettivamente 3 e 2 punti) al successo del parziale per 25-21 portando la situazione in parità.

Terzo set nel quale le squadre si sono affrontate a viso aperto giocando punto a punto fino alla fase clou della frazione (23-23) quando un ottimo servizio di Bovolenta ha messo in difficoltà la ricezione cubana e da lì il conseguente punto di Lavia che ha portato gli azzurri a servire per il set. Il finale è stato concitato con Giannelli e compagni che, fallito un set ball, hanno finito per cedere ai vantaggi per 27-25 trovandosi nuovamente in inferiorità sul 2-1.

Quarto set nel quale dopo un buon avvio gli azzurri si sono un po’ disuniti permettendo ai caraibici di tornare in parità sul 20-20. Situazione poi protrattasi (21-21, 22-22, 23-23) fino alla fase calda quando una serie incredibile di ribaltamenti di fronte e quattro palle set sprecate dagli azzurri hanno poi visto Cuba vincere al primo match ball sul 29-27.

IL TABELLINO-

ITALIA-CUBA: 1-3 (22-25, 25-21, 25-27, 27-29)



ITALIA: Giannelli 6, Lavia 19, Michieletto 15, Mosca 1, Romanò 4, Galassi 6, Balaso (L). Bovolenta 11, Sbertoli, Sanguinetti 7, Cortesia, 1 Rinaldi 1. N.e: Bottolo, Scanferla (L). All. De Giorgi

CUBA: Concepcion 7, Thondike 3, Herrera 4, Alonso 1, Lopez 23, Yant 17, Garcia (L). Suarez 11, Mergarejo, Masso 2, Taboada, Gutierrez 11. N.e: Gorguet (L), Wilson. All. Lopez

ARBITRI: Cespedes (DOM), Robb (CAN)

Durata set: 27’, 25’, 28’, 34’. Tot: 114'

Italia: 2 a, 27 bs, 8 mv, 34 et

Cuba: 1 a, 21 bs, 12 mv, 28 et