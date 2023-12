Rinviate per la nazionale giovanile dieci partite di A2 e A3

ROMA- La Lega Pallavolo Serie A informa che le gare sotto riportate sono rinviate a data da destinarsi a causa della convocazione in Nazionale di alcuni atleti tesserati in Club di Serie A2 Credem Banca e Serie A3 Credem Banca. Gli azzurrini convocati parteciperanno ad un collegiale e al Torneo WEVZA Maschile di Francoforte dal 3 al 14 gennaio 2024.



Tali date impatteranno sulla 2a giornata di ritorno, prevista nel weekend del 7 gennaio, e sulla 3a giornata di ritorno nel weekend del 14 gennaio.



Le date dei recuperi degli incontri in questione saranno rese note nei prossimi giorni.