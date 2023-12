A Ragusa l'Under 20 femminile si gioca un posto agli Europei

RAGUSA -Ragusa pronta ad accogliere le stelle della pallavolo giovanile. Prenderà ufficialmente il via mercoledì 3 gennaio a Ragusa, il Torneo Wevza, manifestazione che vedrà impegnata la nazionale under 20 femminile azzurra e che metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma ad agosto in Bulgaria e Irlanda.

Le azzurrine sono state inserite nella Pool B insieme a Francia, Belgio e Germania; nella Pool A giocheranno invece Spagna, Olanda, Portogallo e Svizzera. Tutte le partite del Torneo saranno disputate presso il PalaMinardi di Ragusa.

Il gruppo azzurro, guidato dal tecnico Gaetano Gagliardi, raggiungerà la Sicilia nella giornata di domani dopo aver lavorato per un lungo periodo al Centro Pavesi di Milano. Sabato pomeriggio la nazionale azzurra è stata impegnata in un test match contro la Tecnoteam Albese, club di A2. Nel corso dell’incontro coach Gagliardi ha avuto modo di limare gli ultimi dettagli e provare diverse soluzioni tecnico tattiche facendo scendere in campo tutte le atlete a disposizione. Sono stati disputati quattro set, due vinti dall’Italia e due dalla Tecnoteam Albese (25-27, 25-15, 25-22, 15-25).

Le azzurrine faranno dunque il loro esordio nel Torneo Wevza mercoledì 3 gennaio contro la Francia, per poi chiudere la prima fase giovedì 4 e venerdì 5 gennaio rispettivamente contro Belgio e Germania; tutti i match dell’Italia sono in programma alle ore 19.

Martedì 2 gennaio, alle ore 12.30, presso il Comune di Ragusa, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Torneo; presenti all’incontro con la stampa anche squadra e staff, oltre a diverse autorità politico sportive locali.

Le parole del tecnico Gaetano Gagliardi-

« Il gruppo viene da un lungo periodo di lavoro al Centro Pavesi di Milano. Negli ultimi giorni di ritiro si sono aggregate anche le atlete che hanno svolto le ultime gare di A1 e A2. Siamo dunque a ranghi completi e molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto. Le ragazze sono state molto concentrate e disponibili per tutta la durata dei collegiali. Stiamo bene e chiaramente non vediamo l’ora di giocare”. “Delle avversarie – prosegue il tecnico azzurro – non conosciamo moltissimo, la Germania è l’unica squadra che ha disputato lo scorso anno il Mondiale, le altre non hanno fatto molta attività. Di fondamentale importanza sarà sicuramente il giusto approccio da utilizzare in ogni singolo match, a partire chiaramente dall’esordio di mercoledì sera contro la Francia; dovremo affrontare tutte le partite con la massima concentrazione e con il coltello fra i denti. Siamo l’Italia, il nostro obiettivo è chiaramente quello di vincere il Torneo e centrare dunque la qualificazione ai prossimi Campionati Europei. Giocare una manifestazione di questo tipo in Italia, a Ragusa non può che essere uno stimolo in più per far bene. Io tra l’altro sono particolarmente legato alla Sicilia dato che nel 2021 ho vinto il Campionato a Messina. Questa è una terra che conosco bene e alla quale sono estremamente affezionato. Tutto il gruppo non vede l’ora di scendere in campo e di poter sfruttare al meglio l’opportunità di avere il pubblico dalla propria parte. Il tutto chiaramente ci porta ad avere maggiori responsabilità, ma sono delle responsabilità ; belle che credo qualsiasi persona al mio posto o al posto delle ragazze voglia avere. Siamo pornti per l'inizio della manifestazione ».

LE 14 AZZURRINE CONVOCATE-

Safa Allaoui, Erika Esposito (Volleyrò CDP Roma); Ilaria Batte, Arianna Gambini, Giorgia Amoruso, Aurora Micheletti, Maia Carlotta Monaco (Club Italia); Irene Mescoli (Sc.Pall. Anderlini); Merit Adigwe, Anna Bardaro (Imoco Volley); Gaia Moroni (Volley Legnano); Linda Manfredini (VBC Volleyrosa); Nicole Piomboni (Volley Talmassons); Princess Atamah (Bartoccini Fostinfissi PG).

LO STAFF-

Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella, Alessio Biondi (Allenatori); Mauro Fedele, Gabriele Thiebat (Medici); Pierfrancesco Gennari, Simone Mencaccini (Preparatore Atletico); Giulia Palazzo (Scoutman).

LE POOL-



POOL A: Spagna, Olanda, Portogallo, Svizzera.

POOL B: Francia, Belgio, Germania, Italia.

IL CALENDARIO-



POOL A-



03/01

Ore 10: Spagna-Svizzera

Ore 13: Olanda-Portogallo

04/01

Ore 10: Spagna-Portogallo

Ore 13: Olanda-Svizzera

05/01

Ore 10: Spagna-Olanda

Ore 13: Portogallo-Svizzera

POOL B-



03/01

Ore 16: Belgio-Germania

Ore 19: Francia-Italia

04/01

Ore 16: Francia-Germania

Ore 19: Belgio-Italia

05/01

Ore 16: Francia-Belgio

Ore 19: Germania-Italia

SEMIFINALI



06/01-

Ore 10: 3°A-4°B

Ore 13: 4°A-3°B

Ore 16: 1°A-2°B

Ore 19: 1°B-2°A

FINALI-



07/01

Ore 10: 7°-8°

Ore 13: 5°-6°

Ore 16: 3°-4°

Ore 19: 1°-2°