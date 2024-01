Wevza: l'U.18 femminile parte battendo la Germania

HERENTALS (BELGIO)- Inizia con il successo per 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19) contro la Germania, il percorso della nazionale under 18 femminile nel Torneo Wevza. Alla Sport Vlaanderen di Herentals (Belgio) esordio dunque più che positivo per le azzurrine di coach Michele Fanni, brave a non disunirsi dopo aver perso il primo set e a invertire completamente l’andamento dell'incontro. Miglior realizzatrice della partita è stata la tedesca Marika Loker con 16 punti; in casa azzurra best scorer Ludovica Tosini con 14 punti messi a segno. Domani turno di riposo per l’Italia che tornerà in campo venerdì 5 alle ore 15 contro la Francia.