Wevza: l'U.18 Maschile travolge il Portogallo

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Buon esordio della Nazionale Under 18 maschile nel torneo Wevza di categoria che oggi ha cominciato il proprio percorso con un secco 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) ai danni del Portogallo. La manifestazione che si sta svolgendo a Francoforte, come noto, mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei Under 18 in programma in Bulgaria dal 10 al 21 luglio 2024.