Wevza: l'Under 18 maschile in finale si arrende alla Francia

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Si ferma in finale con la Francia la striscia vincente della Nazionale Under 18 maschile nel Torneo Wevza che si è concluso oggi a Francoforte, in Germania.

Nella sfida decisiva, disputata alla Wintersporthalle, Cremoni e compagni non sono riusciti a superare una forte Francia e quindi a staccare, già in questo torneo, il pass per i Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 in Bulgaria.

I ragazzi guidati in panchina da Monica Cresta hanno, infatti, ceduto il passo alla Francia solo al tie-break 3-2 (25-18, 25-18,22-25, 23-25, 15-12).

Persi i primi due set, gli azzurrini hanno cambiato marcia nel terzo e quarto sfoderando una prestazione maiuscola. La rimonta, però, non si è concretizzata per un soffio nel tie-break perso 15-12. Top scorer tra le fila azzurre Manuel Zlatanov con 26 punti.

La finale per il terzo e quarto posto, giocata sempre presso la Wintersporthalle di Francoforte, è stata vinta dalla Spagna che ha superato per 3-0 (25-20, 25-16, 25-17) i padroni di casa della Germania.

Primo parziale iniziato con l’Italia autrice di una buona partenza conquistando il primo importante vantaggio +3 (6-3). Successivamente, però, la formazione transalpina ha preso le misure e compiuto il contro sorpasso (6-7). Cresta a questo punto chiama il time out. Le due squadre hanno continuato a giocare la loro gara dando vita ad un serrato punto a punto (11-11, 13-13). Con il passare delle azioni è la Francia ad allungare con un break che vale il +5 (13-18). La Nazionale azzurra non riesce a recuperare lo svantaggio e i francesi con disciplina amministrano fino al conclusivo 25-18.

Nel secondo set è stata la Francia a partire meglio portandosi in vantaggio +4 (4-8). Nelle battute successive Cremoni e compagni hanno provato a reagire impattando sull’8-8. La difesa azzurra, però, ha mostrato qualche segno di cedimento e la Francia è balzata nuovamente avanti (11-13). L’inerzia della gara volge sempre più a favore dei transalpini che aumentano i giri del motore mettendo pressione all’Italia (15-21). Gli avversari non si fermano e scavano il solco decisivo per chiudere in proprio favore anche il secondo set 25-18.

Al rientro in campo nel terzo set gli azzurrini sono apparsi migliorati nei vari fondamentali e hanno imposto il proprio ritmo (14-12). I ragazzi di Cresta sono bravi a non disunirsi mantenendo alta la concentrazione. L’Italia ha continuato a crescere e anche grazie a un buon turno al servizio ha tenuto a debita distanza gli avversari (22-17) fino alla conquista del set con il punteggio di 25-22.

Nel quarto set è stata ancora una volta positiva la partenza degli azzurrini che, galvanizzati dalla vittoria nel parziale precedente, hanno conquistato il primo break di vantaggio (4-1). L’Italia ha migliorato le prestazioni in attacco, mentre dall’altra parte della rete la Francia ha perso lo smalto iniziale e ha accusato qualche segno di stanchezza. Il finale di set è spettacolare con l’Italia attaccata alla partita (18-17, 20-19). Gli azzurrini conquistano la palla set poi concretizzata da un errore in attacca della Francia 25-23 che porta la gara al tie-break.

Nel quinto set è la Francia a partire meglio (3-0) e poi ad aumentare il ritmo e arrivare al cambio campo sull’ 8-4. Nelle battute finali gli avversari amministrano il vantaggio e conquistano il set e il match 15-12.

IL TABELLINO-



ITALIA-FRANCIA 2-3 (18-25, 19-25, 25-22, 25-23-12-15)

ITALIA: Porro 7, Zlatanov 26, Ciampi 10, Bochini 4, Cremoni 2, Benacchio 7, Usanza (L). Giani, Argilagos 2, Garello 14, Romano 1. N.e. Tosti, Biondo, Zara. All. Cresta

FRANCIA: Crene 13, Martzluff, Dukic 9, Delaporte 7, Jokanovic 20, Duflos-Rossi 26, Respaut (L). Natzev 1, Brunet, Roy 1. N.e. Ljegbekedo, Richard-Chapouilly, Lapierre. All. Leprovost

Arbitri: Robin, Schoenmakers (BEL)

Durata Set: 23’, 24’, 27’, 26’, 17’ Tot: 117’

Italia: 4 a, 12 bs, 12 mv, 33 et.

Francia: 6 a, 11 bs, 12 mv, 26 et.

Premi individuali

L’Italia nel corso della cerimonia di premiazione ha ottenuto due premi individuali:



Miglior schiacciatore: Manuel Zlatanov

Miglior palleggiatore: Simone Porro

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL A: Italia, Germania, Portogallo

3 gennaio 2024



Italia-Portogallo 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

4 gennaio 2024

Germania Portogallo 3-2 (22-25, 25-27, 25-21, 25-18, 15-13)

5 gennaio 2024



Italia-Germania 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 15-25)

POOL B: Spagna, Francia, Belgio, Olanda

3 gennaio 2024

Spagna-Olanda 3-2 (25-22, 23-25, 25-15, 18-25, 15-10)

Francia-Belgio 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)

4 gennaio 2024

Spagna-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-13)

Francia-Olanda 3-0 (25-18, 25-12, 25-19)

5 gennaio 2024

Belgio-Olanda 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18)

Spagna-Francia 0-3 (21-25, 21-25,19-25)

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Portogallo-Olanda 3-0 (25-21, 25-16, 25-20)

Semifinali 1°-4° posto



Italia-Spagna 3-2 (21-25, 25-16, 24-26, 25-22, 15-12)

Francia-Germania 3-0 (25-19, 25-19-25-19)

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Portogallo-Belgio 1-3 (25-21, 20-25, 27-29, 19-25)

Finale 3°-4° posto

Spagna -Germania 3-0 (25-20, 25-16, 25-17)

Finale 1°-2° posto



Italia-Francia 2-3 (18-25, 18-25, 25-22, 25-23, 12-15)

LA CLASSIFICA FINALE-

1.Francia 2.Italia 3.Spagna 4.Germania 5.Belgio 6.Portogallo 7. Olanda

I 14 AZZURRI-

Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Bryan Argilagos, Alessandro Benacchio, Francesco Biondo, Simone Porro (Treviso Volley); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube Volley); Davide Boschini (Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).

LO STAFF AZZURRO-

Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico), Annalisa Pinto (Scoutman/Team Manager).