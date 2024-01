La FIVB ha ufficializzato i calendari della Volleyball Nations League 2024

ROMA- La FIVB ha ufficializzato il calendario e gli orari di gioco dell’edizione 2024 della Volleyball Nations League. La nazionale azzurra femminile inizierà il proprio percorso ad Antalya (Turchia), contro la Polonia il 14 maggio, mentre la data d’esordio degli azzurri è fissata per il 22 maggio a Rio de Janeiro, in Brasile contro la Germania. L'atto conclusivo della manifestazione femminile si terrà dal 20 al 23 giugno; la sede non è ancora stata resa nota dalla federazione internazionale.