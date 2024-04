Sorteggiati i gironi dei Campionati Europei Under 20 maschili

LUSSEMBURGO-Si è svolto questa mattina presso la sede della Confédération Européenne de Volleyball (CEV), in Lussemburgo, il sorteggio per la composizione delle pool dei prossimi Campionati Europei Under 20 maschili in programma dal 26 agosto al 7 settembre nelle città di Vrnja?ka Banja (Serbia) e Arta (Grecia).