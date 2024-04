Secondo raduno della nazionale di Velasco

MILANO-Dopo qualche giorno di riposo lunedì 15 aprile la nazionale femminile si radunerà nuovamente al Centro Pavesi di Milano per il secondo collegiale della stagione che terminerà venerdì 19.

16 le atlete convocate dal commissario tecnico Julio Velasco, le stesse che questa settimana hanno iniziato il periodo di preparazione in vista dell’inizio della Volleyball Nations League 2024.

Sempre in ottica del torneo internazionale, i cui punti assegnati del ranking mondiale saranno decisivi per la qualificazione olimpica a Parigi 2024,martedì 16 aprile verrà ufficializzata la lista delle 30 atleteche potranno essere impiegate nella VNL.