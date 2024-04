Sorteggiati i gironi dei Campionati Europei Under 20 femminili

LUSSEMBURGO-Si è svolto ieri, nella sede della CEV in Lussemburgo, il sorteggio per la composizione dei gironi del Campionato Europeo Under 20 femminile, organizzato congiuntamente da Bulgaria e Irlanda (dal 5 al 17 agosto).

Le azzurrine di Gaetano Gagliardi, che avevano staccato lo scorso gennaio nel Wevza di Ragusa il pass per la rassegna continentale, sono state inserite nella pool II con Irlanda, Serbia, Polonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Ucraina e Portogallo.

Nell’altro girone, invece, giocheranno Bulgaria, Turchia, Croazia, Olanda, Slovenia, Spagna, Belgio e Svezia.