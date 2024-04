L'Under 18 batte la Grecia e si qualifica per l'Europeo

POLICORO (POTENZA)- L’Italia concede il bis, supera la Grecia e si assicura un posto ai prossimi Campionati Europei di categoria. Missione raggiunta per la nazionale Under 18 maschile di Monica Cresta impegnata a Policoro (MT) nel Torneo di Qualificazione alla rassegna continentale. Dopo la schiacciante vittoria di ieri all’esordio contro la Macedonia del Nord, questa sera per gli azzurrini è arrivato il secondo successo consecutivo; Cremoni e compagni hanno infatti superato 3-0 (25-22, 25-17, 25-20) la Grecia nella seconda uscita del Torneo. Vittoria decisiva per l’Italia, che, grazie al successo odierno si è assicurata dunque il pass per i Campionati Europei di categoria, manifestazione in programma dal 10 al 21 luglio a Sofia e Plovdiv (Bulgaria). Top scorer del macth il vice capitano azzurro Manuel Zlatanov con ben 21 punti messi a segno. Per la classifica finale della Pool A bisognerà comunque attendere le due gare in programma domani domenica 14 aprile.

Per questa seconda uscita il tecnico Monica Cresta conferma il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Zlatanov e Bertoncello, i centrali Ciampi e Benacchio e al libero Giani.

Avvio di gara estremamente equilibrato. La formazione greca è scesa in campo molto concentrata. Con gli attacchi di Manuel Zlatanov e Gianluca Cremoni l’Italia trova il primo allungo (5-3), ma sono stati bravi i rivali a ritornare subito in parità (3-3). La battaglia sotto rete prosegue e si passa dal 5-5 al 9-9. La formazione di coach Rousakis con determinazione tenta lo strappo trovando il 9-11 e coach Monica Cresta ferma il gioco chiamando il time out. Mossa azzeccata dal tecnico piemontese: al rientro in campo infatti gli azzurrini raggiungono i rivali e trovano il controsorpasso: attacco di Simone Bertoncello e gli azzurrini si portano a +3 sul 16-13. L’Italia cerca lo sprint finale, 23-18, ma la Grecia non si dà per sconfitta e ritrova punti importanti, costringendo nuovamente coach Cresta a fermare il loro ritmo. La formazione greca sul finale annulla un set point all’Italia sul 24-22. A spuntarla però è la formazione azzurra che riesce a chiudere il primo set 25-22. Italia 1 Grecia 0.

Dopo il momentaneo 3-3 di inizio seconda frazione di gioco è l’Italia a trovare il primo importante allungo. Due servizi vincenti dello schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov e un attacco in primo tempo di Lorenzo Ciampi e gli azzurrini si portano sul 7-3. Time out Grecia. Pausa che trova l’effetto sperato per la formazione greca che torna in parità sul 8-8. Gi azzurrini si ricompattano e trovano il giusto ritmo portandosi a +3 sul 13-10; il punteggio passa poi dal 16-13 al 20-16 Italia e coach Rousakis chiama nuovamente il time out. Il gioco riparte e la Grecia non riesce a tornare a contatto. L’Italia scappa con i colpi di Ciampi, Cremoni e Porro (23-17). Sul finale bravi e concentrati gli azzurrini a chiudere sul 25-17.

L’Italia soffre la partenza aggressiva della Grecia a inizio terzo set. Dopo il 3-3 iniziale sono i greci a trovare il momentaneo vantaggio sul 3-6. Un ace di Zlatanov e un attacco da seconda line di capitan Cremoni e il punteggio ritorna in parità sul 6-6. Un altro servizio vincente di Zlatanov e un muro di Ciampi e l’Italia ribalta il punteggio sul 8-6. Gli azzurri continuano a macinare gioco e la Grecia va in difficoltà. Sul 13-9 Italia è time out Grecia. Primo tempo di Lorenzo Ciampi e ace di Gianluca Cremoni e l’Italia si porta a +4 sul 16-12. La Grecia riesce a ritrovare un buon ritmo di gioco e l’Italia accusa il colpo: il punteggio torna in parità sul 16-16. Time out Italia. Pronta reazione azzurra. Cremoni e compagni con convinzione tornano a +2 sui rivali, 20-18. Fase concitante del match. Si alzano i decibel del PalaEercole che spinge gli azzurrini verso la vittoria. Sul finale L’Italia riesce a mettere il punto esclamativo sul match chiudendo sul 25-20 e ipotecando così la qualificazione ai prossimi Campionati Europei.

I PROTAGONISTI-



Manuel Zlatanov (Italia)- « Siamo molto felici di aver conquistato questa qualificazione ai prossimi Campionati Europei. Era il nostro obiettivo principale e l’abbiamo raggiunto. Siamo molto soddisfatti. La partita di stasera non è stata semplice. La Grecia ci ha messo in difficoltà, ma noi comunque siamo stati bravi a imporre il nostro gioco. Loro ci hanno aggrediti molto ma noi siamo riusciti a giocare la nostra pallavolo. Siamo stati bravi. Giocare davanti al nostro pubblico? È come giocare con un uomo in più in campo. Ci hanno dato una grande spinta nei momenti di difficoltà. È stato tutto molto bello ».

IL TABELLINO



ITALIA-GRECIA 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

ITALIA: Bertoncello 6, Benacchio 8, Cremoni 9, Zlatanov 21, Ciampi 10, Porro 1, Gianli (L). Crosato. N.e. Boschini, Ruzza, Usanza, Garello, Mussari, Tosti. All. Cresta.

GRECIA: Bonias 3, Arapakis 3, Mouchlias 12, Dervas 1, Kouvaras 11, Armaos 4, Gkrillas (L). Gkotsidis, Manikas. N.e. Mantelidis, Dordokidis, Semertzidis, Siois, Tsakos. All. Rousakis.

ARBITRI: Grellier (SWI), Zenullari (ALB).

Durata Set: 26’, 22’, 25’ Tot : 3’

Italia: 6 a, 11 bs, 6 mv, 25 et.

Grecia: 5 a, 9 bs, 0 mv, 20 et.

CALENDARIO e RISULTATI (Pool A)-



12 APRILE

Grecia-Israele 3-1 (25-22, 16-25, 25-21, 25-14)



Italia-Macedonia del Nord 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

13 APRILE

Israele-Macedonia del Nord 3-0 (25-19, 25-14, 25-17)

Grecia-Italia 0-3 (22-25, 17-25, 20-25)

14 APRILE

Ore 16: Macedonia del Nord-Grecia

Ore 19: Israele-Italia