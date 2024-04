Nations League, Velasco convoca Egonu: si decide la qualificazione alle Olimpiadi

Il ct della nazionale femminile di pallavolo Julio Velasco ha svelato i nomi delle 30 azzurre convocate per la Nations League 2024. Spunta anche il nome di Paola Egonu, rimasta esclusa lo scorso anno. Si tratta di un torneo molto importante, nel quale le squadre non ancora qualificate ai Giochi di Parigi si contenderanno gli ultimi punti utili del ranking mondiale per qualificarsi alle Olimpiadi. Con Egonu tornano altre big che l'anno scorso erano rimaste fuori, come Monica De Gennaro e Caterina Bosetti.