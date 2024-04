Pallavolo Under 18 Femminile: le avversarie dell'Italia all'Europeo

ROMA-Romania, Serbia, Slovenia, Olanda, Croazia, Belgio e Spagna. Saranno queste le avversarie della Nazionale Under 18 femminile nei Campionati Europei di categoria. Il sorteggio effettuato questa mattina presso la sede della Confédération Européenne de Volleyball (CEV), in Lussemburgo, ha tracciato il cammino della fase a gironi delle azzurrine nella rassegna continentale in programma dall’1 al 13 luglio in Grecia e Romania.

Per l’Italia di Michele Fanni, che ha conquistato il pass per i campionati europei pochi giorni fa al termine del 2nd round di Qualificazione giocato a Cavalese (TN), si tratta di un girone molto impegnativo nel quale dovrà affrontare avversarie di grande livello.

Nell’altro girone (Pool II) si affronteranno Grecia, Turchia, Polonia, Bulgaria, Germania, Ungheria, Finlandia e Lituania.