Nazionale Femminile: domani la prima sfida con la Svezia

NOVARA-Si avvicina l’esordio stagionale della nazionale femminile, domani impegnata al PalaIgor di Novara in un test-match contro la Svezia (ore 19). Gli appassionati potranno seguire la partita anche in TV: l’incontro infatti sarà trasmesso in diretta da Eurosport 1 e sulla piattaforma Discovery Plus.

La sfida tra Italia-Svezia aprirà ufficialmente il 2024 delle azzurre che da inizio aprile, sotto la guida di Julio Velasco, stanno preparando la Volleyball Nations Legue.

Come più volte detto il torneo itinerante quest’anno avrà un ruolo decisivo nella qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le partite della fase a gironi della VNL, infatti, assegneranno gli ultimi punti utili per il World Ranking che decreterà i restanti pass per la manifestazione a cinque cerchi.

Le partite contro la Svezia, domani a Novara e giovedì a Piacenza (ore 19, diretta Eurosport 1), serviranno al ct Velasco per testare in campo le condizioni del gruppo azzurro che domenica 12 maggio partirà alla volta di Antalya per la prima settimana della VNL. In Turchia le ragazze di Julio Velasco se la vedranno con Polonia (14 maggio), Germania (16 maggio), Bulgaria (17 maggio) e nell’ultima sfida contro le padrone di casa della Turchia (18 maggio).