Nazionale Femminile: l'Italia concede il bis contro la Svezia

Quella di stasera ha rappresentato l'ultimo impegno prima della partenza per Antalya (Turchia), fissata per domenica 12 maggio. Le azzurre, che nel torneo internazionale si giocheranno la qualificazione olimpica, troveranno sulla loro strada nella prima settimana: Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia.

Dopo Novara anche questa sera Julio Velasco ha utilizzato l'incontro amichevole per utilizzare quasi tutte le giocatrici a sua disposizione, in particolar modo chi ieri aveva trovato meno spazio.

Come formazione iniziale il ct tricolore ha schierato Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Nervini e Omoruyi, centrali L. Nwakalor e Bonifacio, libero Fersino.

Nel primo set l'Italia ha impiegato pochi scambi a prendere il comando (9-5), trovando subito un buon ritmo in attacco (13-8). Antropova e compagne hanno controllato agilmente il parziale (22-15) e si sono imposte (25-17). Al rientro in campo la nazionale tricolore si è presentata con la diagonale formata dalla coppia Francesca Bosio-Syliva Nwakalor e Ilaria Spirito libero. A differenza del parziale precedente, le ragazze di Velasco hanno trovato più difficoltà ad allungare (12-8) e la Svezia è riuscita a tenersi a contatto (14-11). Per lunghi tratti l'Italia

ha difeso un buon margine sulle avversarie, ma nel finale è tornato tutto in discussione (23-22). Un bell'attacco di Piva ha permesso alle azzurre di portarsi sul (24-22), poi un errore svedese ha chiuso la questione sul (25-22).

Bonifacio e compagne hanno tentato subito di indirizzare il terzo set (10-6) e le svedesi hanno fatto a replicare (14-9). La nazionale tricolore ha respinto ogni tentativo (18-14) e senza alcun rischio ha portato a casa il match (25-20).